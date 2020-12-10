İmamoğlu: İstanbul'da tam kapanma şart

İstanbul'da Covid-19 salgınında yavaşlamanın söz konusu dahi olmadığını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Rakamlarda aşağıya düşüş yok; tam kapanma şart" dedi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda birçok kez İstanbul'da salgının yayılmasının önünü kesmek için "tam karantina" uygulamasının gerekliliğine değinen İmamoğlu, kentte görev yapan ilçe belediye başkanları ile Covid-19 konulu bir toplantı gerçekleştirdi.

İmamoğlu: 'Yaklaşık bir aydır 400’lü rakamlarla defin yapıyoruz; bu hiç düşmedi'

Toplantıda günlük vefat sayılarını paylaşan Belediye Başkanı, "Bugün, şu saate kadar 437 definimiz var; 204’ü salgın hastalıktan. Yaklaşık bir aydır 400’lü rakamlarla defin yapıyoruz; bu hiç düşmedi. Kısıtlamalarda üçüncü haftaya girdik. Bir miktar esneme oluyor ama rakamlarda aşağıya düşüş yok" ifadesini kullandı.

İmamoğlu ayrıca İBB Bilim Danışma Kurulu’nun koronavirüsle etkin mücadele kapsamında 3 haftalık “tam kapanma” tavsiyesini yineleyerek, "Olmazsa iki haftanın da olumlu sonuçlar verebileceğinden bahsediliyor. Tam kapanmanın ekonomik karşılığını biliyoruz ama devletimizin, tüm kurumlarıyla bu ekonomik kaygıyı atlatabileceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Salgında 34 İBB çalışanı vefat etti

İstanbul Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu’nda yapılan toplantıda konuşan İmamoğlu, İBB bünyesindeki Covid-19 rakamlarını da paylaştı.

Süreç içinde 34 çalışanın vefat ettiğini belirten Belediye Başkanı, kurum bünyesinde hasta sayısının 2 binlere kadar çıktığını, 3 ile 4 bin arasında da temaslı çalışan olduğunu ve bundan dolayı iş kaybı yaşadıklarını aktardı.

Öte yandan toplantıya katılmayan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün gibi Covid-19 tedavisi gördüğü öğrenildi.