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21 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

İşlenmiş gıdalar iştah açıyor

20 Mayıs 2019, Pazartesi 22:45
Aşırı derecede işlemden geçirilmiş gıdalar üzerinde yapılan ilk etki deneyinde, bu tür gıdaların insanların daha çok yemesine ve kilo almasına neden olduğu sonucuna varıldı.

BBC’de yer alan habere göre deneye katılan gönüllülerin bir ay boyunca her yedikleri gözlemlendi. Aşırı derecede işlenmiş gıda tükettikleri günlerde, işlenmemiş gıda verilen günlere kıyasla günde 500 kalori daha fazla aldıkları tespit edildi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü, aşırı derecede işlemden geçmiş gıdaların, vücuttaki açlık hormonlarını etkilebileceğini ve insanların daha çok yemek yemesine yol açabileceğini söylüyor.  Ulusal Diyabet, Sindirim ve Böbrek Hastalıkları Ulusal Enstitüsü’nden Dr. Hall BBC’ye yaptığı açıklamada “Aşırı derecede işlenmiş gıdalar kalori tüketimini, kiloyu ve vücuttaki yağı etkiliyor” dedi. Denekler, her iki türdeki yiyeceklerin de lezzetli olduğunu söyledi, yani aşırı işlenmiş gıdalar bu yüzden tercih edilmiyor. İki tür yiyecekteki besleyici içerik de dikkatli bir şekilde eşitlendi ve eşit miktarda şeker, diğer karbonhidratlar, yağlar ve lif vardı. Bir potansiyel açıklama, endüstriyel düzeyde işlenen gıdaların hormonlar üzerinde yeme arzusunu değiştiren etkisi. Dr. Hall “İnsanlar işlenmemiş gıdalar tükettiğinde, iştah bastıran hormonlardan PPY düzeyinin daha az kalori almalarına rağmen arttığı ve iştahı dizginlediği görüldü” diyor. Çalışmada ayrıca, işlenmemiş gıdalar tüketildiğinde açlık hormonu ‘ghrelin’in azaldığı görüldü.

Etiketler: hazır gıda
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