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20 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Kanser hastaları randevu bulamıyor

20 Haziran 2019, Perşembe 17:38
Kanser hastaları, devlet hastanelerindeki Onkoloji Bölümü doktorlarının sayıca yetersiz olması dolayısıyla randevu bulmakta zorlanıyor.

Hastanelerdeki doktor sayısının yetersiz olmasına tepki gösteren kanser hastalarından biri de Ayşe Kadıoğlu Yıldız oldu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yıldız, şu ifadeleri kullandı: “Haydarpaşa Numune’deki doktorum özele geçtiği için mecburen Ümraniye Devlet Hastanesi’nde devam etmek zorunda kalmıştım. Şimdi buradaki doktorum da özel bir hastaneye geçmiş. Daha doğrusu onkoloji bölümlerinde doktor kalmamış. Bütün hastalar 2 doktora yüklenince onlarda kaçmaya yer arıyorlar. Tekrar Haydarpaşa’ya gitmek istedim ora buradan beter. Tek doktorla çalışıyorlar. Çok yoğunluk olduğundan doğru dürüst randevu alamıyoruz.”

Sağlık bakanlığı müdahale etmeli

Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunan Yıldız “Sekreter kıza ‘raporumun bittiğini ve ilâçlarımı muhakkak almam gerektiğini’ söyleyince, ‘isterseniz sağlık bakanlığına şikâyet edin, yetişemiyoruz’ dedi. Her neyse onları halledip tetkikler için randevu alayım dedim. “Ağustosa kadar dolu, ondan sonraya da veremiyoruz” denildi. Şimdiye kadar raporlu ilâçlara pay alınmıyordu. Bugün hemen hemen yarı fiyatı hesap kesildi. Başka hastaneler nasıl bilmiyorum, ama başka bir doktor ve hastane arayışı içindeyim. Kanser hastalarının tetkikleri pahalı olduğu için özellere de bakamıyoruz haliyle. Hastanelerde ne dönüyor bilmiyorum, ama sağlık bakanlığının acilen müdahale etmesi gerekiyor. Bir çözüm bulunmalı ve bütün vatandaşlar hastanelerden eşit faydalanmalı” dedi. 

Doğruluk şiarımızdır

Ayşe Kadıoğlu Yıldız’ın paylaşımının ardından kendisine sosyal medyadan destek gecikmedi. Kendisine destek olanlara teşekkür eden Yıldız, “Hep derim. Her şeyden önce insan biriktirebilmeli. Bu yalan dünyada sadece kalacak olan bir hoş seda değil mi? Dünkü paylaşımımdan sonra, telefon ve mesaj trafiği yaşadım. İlgilenen ve duyarsız kalmayan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizden razı olsun. Şuan için şikayetlerim giderildi ama en önemlisi da Sağlık Bakanlığından telefonla aranıp, sorunun çözümüne dair çaba harcanmasıdır. Benim adıma bakanlığa mesaj çeken arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Doğruluk şiarımızdır. Götürüleri eksiksiz yazdığımız gibi getirileri de yazmamız gerek. Dilerim sürekliliği gelir” şeklinde yazdı.

İstanbul – Yeni Asya

Haber Merkezi

Etiketler: hastane, kanser, randevu
Okunma Sayısı: 92
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