Kırık kalp sendromunda kansere dikkat

ABD’de yayınlanan çalışmada, kırık kalp sendromuna sahip her 6 kişiden 1’inin aynı zamanda kanser hastası olduğu belirlendi. Her iki hastalığa sahip kişilerin büyük çoğunluğunu ise kadınların oluşturduğu görüldü.

Geçici kalp hastalığı “kırık kalp sendromu”nun kanser hastalığına yakalanma riskini arttırdığı tesbit edildi. Newsmax sitesinin haberine göre, Amerikan Kalp Derneği dergisinde yayınlanan çalışma, stres, abartılı sevinç ve üzüntü sonucu, göğüs ağrısı ve çarpıntı gibi kalp krizine benzer şikâyetlerle ortaya çıkan kırık kalp sendromuna sahip her 6 kişiden 1’inin kanser hastası olduğunu ortaya koydu.

Büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor

Çalışmada ayrıca, her iki hastalığa sahip kişilerin büyük çoğunluğunu (yüzde 88) kadınların oluşturduğu görüldü. Kanser vak’alarının görülme sıklığının beklenenden çok daha yüksek olduğu belirtilen çalışmada, 44 yaş altı kadınlarda normalde kansere yakalanma oranı yüzde 0,4 iken, kırık kalp sendromlu kadınlarda bu oranın yüzde 8’e çıktığı bildirildi. Çalışmada, 45-64 yaş grubundaki erkeklerde kansere yakalanma oranı yüzde 2 olmasına rağmen bu sendroma sahip erkeklerde oranın yüzde 22’ye kadar yükseldiği de aktarıldı.

Kanser taraması mutlaka yapılmalı

Çalışmanın başyazarı Dr. Christian Templin, kırık kalp sendromuyla kötü huylu tümörler arasında güçlü etkileşim olduğunu belirterek, “Bu yüzden kırık kalp sendromuna sahip kişilere kanser taraması yaptırmalarını öneriyoruz.” dedi. Çalışmada 8 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke ile ABD’de yaşayan bin 604 kırık kalp sendromlu kişi incelendi.

Kırık kalp sendromu nedir?

Tıpta “Takotsubo kardiyomiyopati” olarak bilinen kırık kalp sendromu ilk kez 1990’lı yılların başlarında Japon bilim adamlarınca tanımlandı. Duygusal ya da fiziksel stres sonucu şiddetli göğüs ağrısı ve nefes darlığıyla ortaya çıkan sendrom, kalp kriziyle benzer belirtilere sahip olmasıyla tanınıyor. Henüz yerleşmiş bir tedavisi bulunmayan hastalık, erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülüyor.