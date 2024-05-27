KKKA vakalarında artış uyarısı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, kene vakalarına ilişkin, “Bu yıl 21 hastadan 2 ölüm vakamız meydana geldi.” dedi.

Doç. Dr. Karakeçili, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla keneyle bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ile ilgili vakaların da gelmeye başladığını söyledi. Bugüne kadar 21 şüpheli vakanın hastaneye başvurduğunu ifade eden Karakeçili, KKKA’nın genellikle havaların ısınması ve kenelerin aktifleşmesi ile nisan-mayıs aylarında hızla artmaya başladığını, bu sene de özellikle nisan ayında çok sayıda kene vakası görmeye başladıklarını belirtti. AA

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