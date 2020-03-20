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21 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Kovid-19'a ilişkin doğru bilinen yanlışlara dikkat!

20 Mart 2020, Cuma 22:55
Dünya genelinde görülen ve ölümlere neden olan koronavirüsten korunmak için sağlıklı kişilerin ek bir destek ürünü kullanmasının gerekmediği, vücutlarında vitamin eksikliği olanların, vitamin veya minerali almasının uygun olduğu belirtildi.

Kovid-19'un yeni semptomlarına ilişkin Çinli uzmanlardan uyarı!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap,  yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hakkında doğru bilinen yanlışlara ilişkin bilgi verdi.

 

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "pandemi" ilan edilen Kovid-19 ile mücadelede doğru bilginin önemine işaret eden Prof. Dr. Azap, tedbirli olunması ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan hijyen, önlem ve karantina kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı.

"Maske yıkandığında koruyuculuk işlevini kaybeder"

Prof. Dr. Azap, Kovid-19'a ilişkin en çok merak edilen soru ve cevapları şöyle sıraladı:

"YANLIŞ: Kovid-19 kabuklarıyla yenilebilen yeşillikler ve meyve ile sebzelerde tutunabildiğinden, meyveler kabukları soyularak yenilmeli, diğerlerinin ise tüketiminden kaçınılmalı.

DOĞRU: Kovid-19 açısından meyve ve sebzeleri kabukları ile yemenin hastalık riskini artırmış olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Genel temizlik kuralları doğrultusunda meyveler yıkanarak kabukları ile tüketilebilir.

YANLIŞ: Kovid-19'dan korunmak için dışarı çıktıktan sonra kıyafetler de dezenfekte edilmeli.

DOĞRU: Dışarı çıkıldıktan sonra kıyafet dezenfeksiyonu uygulamasının hasta olmayı engelleyici ve rasyonel bir yanı yoktur. Kıyafetlerin her zaman yapıldığı gibi kirlenme durumlarına göre yıkanmaları yeterlidir.

''Sağlıklı bireylerin, ek bir destek ürünü almalarına kesinlikle gerek yoktur''

YANLIŞ: Virüsten korunmak mümkün değildir.

DOĞRU: Belirlenen kurallara uyulması durumunda, virüsten korunmak mümkündür. Özellikle olası ya da kesin tanı almış kişilerde, izolasyon kurallarına uyulması, hastalığın yayılmasında ve hasta kişinin yakın çevresi için hastalıktan korunma sağlanmasında çok önemlidir.

YANLIŞ: Cerrahi olarak isimlendirilen ve normal maske diye tanımlanan maskeler, gün içinde kullanıldıktan sonra yıkanarak tekrar kullanılabilir.

DOĞRU: Cerrahi maskelerin kullanım süresi 3-4 saat olup, nemlendiğinde kirlendiğinde değiştirilmeleri gerekir. Maske yıkandığında koruyuculuk işlevini kaybeder.

YANLIŞ: Vücut direncinin artırılması için sağlıklı bireylerin de bir an önce bağışıklık kuvvetlendirici destek ürünleri ve vitamin hapları alması gerekmektedir.

DOĞRU: Sağlıklı bireylerin, ek bir destek ürünü almalarına kesinlikle gerek yoktur. Her bireyin yeterli uyku, dengeli beslenme ve düzenli fizik egzersiz gibi kurallara uyması yeterlidir. Ek bir destek ürünü kullanmak, hastalıktan korunmak için fayda sağlamamaktadır. Sadece vücutlarında vitamin eksikliği olanların dışarıdan bu vitamin veya minerali alması gerekir."

AA

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