Kovid-19 hastalarına ‘görme kaybı’ uyarısı

Prof. Dr. Alper Şener, Kovid-19 hastalığının görme yetisinde de hasar bıraktığına ilişkin bulgular görüldüğünü, yaptıkları araştırmada görme sinirlerindeki iletim hızının yüzde 30 azaldığını tesbit ettiklerini belirtti.

Şener, şunları kaydetti: “Salgının başında, Kovid-19 görülen kişilerin gözlerinde klinik olarak kızarıklık ve sulanma vardı. Daha sonra bunların artık gözde hasar bırakacak şekilde görme sinirini etkilediğini gördük. Hastamız tek doz aşı olmuş. Tek gözünde yüzde 50 görme azalması var. Bu görme yetisinde oluşan azalmanın geri dönüp dönmeyeceğini bilmiyoruz. Yorum yapmak için erken. Tedavi süreci devam ediyor. Bu vak’ada da aşının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor” Şener, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra görme yetisinde sorun yaşayan hasta sayısının hızla arttığını, bu konuda bir bilimsel çalışma yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu: “Kovid-19 PCR testi negatifleşmiş, izolasyon süresi bitmiş hasta grubunda görme ile ilgili bir sıkıntısı olmayan kişilerde görme siniri iletim hızına baktık. Bunların yüzde 30 azalmış olduğunu gördük. Klinik olarak baktığımızda hastalar, Kovid-19 olmadan önceki kadar keskin görmediklerini söyledi. Hastalarımız erken dönemde bu sağlık sorununu fark etmiyor.”