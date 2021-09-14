Kovidden gribe mi dönülüyor?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, iki yıldır rastlanmayan grip belirtilerine ilk kez bu sene rastladıklarını belirtip, “Grip benzeri solunum yolu enfeksiyonu olgularını görmeye başladıkça, bunun olumlu olduğunu algılıyorum. Covid-19 mevsimsel sirkülasyona dönmeye başlarsa salgının kontrol altına alınması mümkün hale gelir” dedi.

Şener, “İki yılın ardından yavaş yavaş grip olgularının da görülüyor olması şöyle bir tartışmayı gündeme getirdi: Acaba Koronavirüs mevsimsel dönemine doğru çekiliyor mu? Çünkü Covid-19 enfeksiyonu aslında kış döneminin hastalığıdır ama dünya genelinde salgın yaptığı için Covid-19 yaz kış demeden yaygın bir şekilde görüldü. Covid-19’da acaba mevsimsel döneme doğru kayıyor, salgın sönümleniyor mu diye bir fikir jimnastiği başladı. Mevsimsel sirkülasyona dönmeye başlarsa bu bizim için hem salgının sönümlendiği, hem salgının kontrol altına alındığı, hem de bununla ilgili ek kaygıya gerek olmayan bir tabloya döndüğümüzü gösterir. Umarım bu şekilde devam eder” diye konuştu.

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