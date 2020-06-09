Milli Piyango’dan yeni kumar

MillÎ Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, “Banko Piyango” adında yeni bir oyun başlatırken, oyunun ilk çekilişi dün akşam gerçekleştirdi.

Temiz Toplum Derneği Başkanı Ay: Şans oyunları gençleri zehirliyor Adına “şans oyunları” denen bu oyunların kumar olduğuna ve gençlerin kumara sürüklendiğine dair tepkileri sürerken, MPİ’den yeni bir oyun haberi gelmesi eleştirildi. Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, adına şans oyunu denen oyunların Anayasa’ya aykırı olduğunu ve devletin bu oyunları oynatmaktan vazgeçmesi gerektiğini belirtmişti.

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