Temiz Toplum Derneği Başkanı Ay: Şans oyunları gençleri zehirliyor

BAŞLAMA YAŞI 18’İN ALTINA DÜŞEN ŞANS OYUNLARI GENÇLERİ İÇKİYE, KUMARA, UYUŞTURUCUYA, HIRSIZLIĞA SÜRÜKLÜYOR

Hırsızlığa ve intihara götürüyor

“Bu oyunlarla hemen hiç kimse kazanamıyor. Gençler kaybettiği paraları kazanmak için bir daha oynuyor. Para bulamayınca borç para alıyor. Borç bulabilmek için yalan söylüyor. İşin ucu hırsızlığa ya da uyuşturucu tacirlerine taşeronluk yapmaya ve intihara kadar varıyor.”

Toplam ciro 15 yılda 80 kat arttı

“Şans oyunlarında 2004’te 250 bin TL olan ciro 10 sene sonra 8 milyonu aştı. Bu yıl 20 milyon bir rakam öngörülüyor. Devlet bu oyunları sadece oynatmakla kalmıyor, adeta özendiriyor. Oysa bu mekanizmanın tamamen yasaklanması gerekiyor. Aileler de çocuklarını denetim altında tutmalı.”

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Şans oyunları gençleri zehirliyor

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay gençlerin şans oyunlarıyla zehirlendiğini belirterek, “Devlet bu oyunları sadece oynatmakla kalmıyor, adeta özendiriyor” dedi.

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, ülkemizdeki şans oyunları ve son dönemde artan reklamları hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca kişinin bu oyunları oynadığını söyleyen Bilal Ay, “Bugün Türkiye’de adına şans oyunu ya da bahis denilen oyunları oynayanların sayısının 14 milyon olduğunu öngörüyoruz. Üstelik adını vermek istemediğim birini oynayanların 3’te 2’sini 18-25 yaş arası gençler oluşturuyor. Bu tarz oyunlara başlama yaşı 18’in altına inmiş durumda. Zaten +18 yazısı dışında da neredeyse hiçbir tedbir yok” diye konuştu.

HEM KIRTASİYE HEM BAYİ

Bu oyunların hemen her yerde oynanabildiğini ifade eden Başkan Ay, “Bu oyunların oynandığı binlerce bayi var. Bunun üzerinde mobil bayiler de var. Bununla da kalmıyor cep telefonları vasıtasıyla herkes kendi bayisini cebinde taşıyor! Okul yolları bile bu oyunların bayileriyle dolu. Örneğin bir kırtasiyede, bir kafede dahi bu oyunlar oynatılıyor” şeklinde konuştu.

OKULLARDA YAYGIN

Bu oyunların öğrenciler arasında da yaygın olduğunu belirten Bilal Ay, “Elimizde resmi bir rakam yok. Ancak hocalarımızla yaptığımız görüşmelerden edindiğimiz izlenim sınıflarda bunları oynamayanların sayısı daha az. Hatta öğretmenleriyle birlikte oynandığını dahi duyduk. Bir de internetteki “öğrenci kuponu” olarak tabir edilen şeyler var tabii. Güya tutması garanti kuponlara verilen isimmiş ve bunu para karşılığı hazırlayanlar da var. Hal böyle iken, şans oyunları hızla yayılıyor” dedi.

GENÇLER DERS DEĞİL KUPON ÇALIŞIYOR!

Gençlerin ders çalışmak yerine vakitlerini bu oyunlara ayırdıklarını vurgulayan Genel Başkan Ay, Örnek vermek gerekirse bu oyunlardan birisini oynamak için ciddi bir güncel futbol bilgisi gerekiyor. Evlatlarımız, zamanlarının hatırı sayılır bir bölümünü bu işe harcıyor. Gençlerimiz sözde kolay para kazanmanın yolunu arıyor. Ancak bu oyunlarla hemen hiç kimse kazanamıyor. Gençler kaybettiği paraları kazanmak için bir daha oynuyor. Para bulamayınca borç para alıyor. Borç bulabilmek için yalan söylüyor. İşin ucu hırsızlığa ya da uyuşturucu tacirlerine taşeronluk yapmaya kadar varıyor” diye konuştu.

OYUN DEYİNCE MASUM OLMUYOR

Durum böyle iken bu mekanizmaya oyun demenin içeriği asla masum gösteremeyeceğini ifade eden Ay, “ Bu oyunlar asla masum değil. Bağımlılık yapıyor. İçkiye, kumara, uyuşturucuya ve pek bilinmese de intihara dahi sürükleyebiliyor. Bu mekanizmanın tümden yasaklanması gerekiyor. Ancak bu olmayacaksa, denetimin arttırılması şart. Ancak ülkemizde bırakın denetimi, bu oyunların reklamları yapılıyor. Devlet bu oyunları sadece oynatmakla kalmıyor adeta özendiriyor” ifadelerini kullandı.

TOPLAM CİRO 15 YILDA 80 KAT ARTTI

Bu oyunlara harcanan toplam paranın her geçen gün arttığına da dikkat çeken Bilal Ay, “2004 yılında 250 bin TL olan ciro, 10 sene sonra 8 milyonu aşıyor. Bu yıl ise 20 milyon bir rakam öngörülüyor. Bu enflasyonla açıklanamaz. Hal böyle olunca, daha fazla kişiyi bu ağa düşürmek için yeni yeni yöntemler geliştiriliyor. Şimdi kafamızı nereye dönsek gördüğümüz canlı bahisler de bu yüzden. Canlı bahis ateşe barutla yaklaşmaktan farksız” dedi.

BU OYUNLAR YASAKLANMALI

Bu alanda mutlak suretle önlemler alınması gerektiğini ifade eden Bilal Ay, “Böyle oyun olmaz. Bunun reklamı yapılamaz. Adına oyun deniliyor ancak bu iş bu şekliyle devam ederse ortaya çıkacak sonuç hiçbirimiz için eğlenceli olmayacak. Toplum olarak saadet bulmayacağız. Tekrar ediyorum bu oyunlar yasaklanmalı. Yasaklanmayacak ise ciddi bir denetime tabii tutulmalı. Reklamlar hızlı bir şekilde kaldırılmalı. 18 yaş altının oynamasının engellenmesi için TC kimlik numarası ile oynama zorunluluğu getirilmeli. Oynayan kişilere aylık, yıllık para limiti getirilmeli. Bayiler, özellikle de okul civarındaki kapatılmalı. Çünkü okul yolu ‘şans oyunları’ bayileriyle dolu. Öte yandan aileler de çocuklarını bu konuda denetim altında tutmalı” diyerek sözlerini sonlandırdı.

HABER: LÜTFİYE KEF