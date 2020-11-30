'Moderna aşısı ağır vakalarda yüzde 100 etkili'

ABD merkezli biyoteknoloji şirketi Moderna, Covid-19'a karşı geliştirdikleri aşıyla ilgili 3. faz klinik deneylerin Covid-19 hastalarında yüzde 94.1, ağır vakalarda ise yüzde 100 etkili sonuç verdiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, koronavirüs aşısının acil kullanımına izin verilmesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunulduğu da belirtildi.

Pfizer, koronavirüs aşısının acil kullanımına izin verilmesi için geçtiğimiz hafta FDA'ya başvuruda bulunan ilk Amerikan ilaç şirketi olmuştu. FDA, Pfizer'a yetkilendirme kararının görüşüleceği toplantının 10 Aralık'ta yapılacağını açıklamıştı. Moderna da FDA'nın bu karar için bir hafta sonra (17 Aralık) toplanacağını duyurdu.

Moderna geçtiğimiz haftalarda klinik deneylerden elde edilen geçici sonuçlara göre aşının Covid-19'u engellemede yüzde 94,5 başarılı olduğunu duyurarak, salgına karşı çözüm bulduğunu açıklayan ikinci şirket olmuştu.

"Aşı ağır hastalarda yüzde 100 etkili"

Toplam 30 bin gönüllünün katıldığı 3. faz testlerde 196 kişide Covid-19'a rastlandığını açıklayan şirket, bu kişilerin 30'unun hastalığı çok ağır geçirdiğini ve bu gönüllülerden hiçbirine Moderna'nın aşısının enjekte edilmediğini ifade etti. Amerikalı şirket bu sonucun aşının ağır Covid-19 vakalarını engellemede "tam başarı" sağladığını bildirdi.

Moderna ayrıca aşının farklı ırk, etnik köken, yaş ve cinsiyetlerden kişiler arasında eşit derecede etkili göründüğünü ve testlerin tüm ayrıntılarının resmi bir bilimsel inceleme süreci aracılığıyla yayınlanacağını belirtti.

Öte yandan testlerde şu ana kadar aşıyla ilgili ciddi bir yan etki ile de karşılaşılmadığı duyuruldu. Aşı olan gönüllülerde kol ağrısı, enjeksiyon bölgesinde kızarıklık, baş ağrısı, ateş, yorgunluk veya diğer "kısa süreli yan etkilere" rastlandığı ifade edildi.

"Sene sonuna kadar 10 milyon Amerikalı aşılanmış olabilir"

Moderna'nın bu duyurusu, şirketin yıl sonuna kadar FDA onaylı bir aşıya sahip olabileceği anlamına geliyor. Amerikalı şirket aralık sonuna kadar ABD'de 20 milyon doz aşı üretmeyi hedefliyor. Bu da 2021'den önce 10 milyon Amerikalının aşılanması anlamına geliyor.

Öte yandan Avrupalı ​​düzenleyicilerden de şartlı onay isteyeceğini belirten şirket 2021'de küresel olarak 500 milyon ila 1 milyar doz aşı üretme yolunda ilerlediğini açıkladı.