Plastik şişeler diyabet riskini artırıyor

Çığır açan yeni bir çalışma, plastik şişelerin son derece önemli bir kimyasal bileşenini daha yüksek tip 2 diyabet riskiyle ilişkilendiren kesin kanıtlar buldu.

Diabetes akademik dergisinde yayımlanan çalışma, plastik su şişeleri dahil yiyecek ve içecek ambalajlarının yapımında kullanılan BPA kimyasalının, vücudun şeker metabolizmasını düzenleyen insülin hormonuna duyarlılığı azaltabileceğini ortaya koydu. Amerikan Diyabet Birliği’nin 2024 Bilimsel Oturumları’nda sunulacak bulgular, ABD Çevre Koruma Ajansı’na (EPA) şişelerde ve gıda kaplarında BPA’ya maruz kalmanın güvenli sınırlarını yeniden gözden geçirme çağrısını gerektiriyor. Kaliforniya Politeknik Eyalet Üniversitesi’nden bilim insanları yaptıkları açıklamada, “Bunlar, BPA uygulamasının tip 2 diyabet riskini artırabileceğine dair kanıt sağlayan ilk bulgular” dedi.

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