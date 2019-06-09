Popüler diyetler hasta edebilir

Kısa sürede fazla kilo kaybı sağladığı öne sürülen popüler diyetlerin, kalp damar, böbrek ve kemik eklem hastalıkları riskini arttırdığı, vitamin mineral yetersizliğine sebep olduğu, verilen kilonun da hızla geri alındığı belirtildi.

Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hülya Gökmen Özel, sağlıklı bir hayatın ön şartlarından birinin doğru beslenme alışkanlığı olduğunu söyledi. Özel, Yüksek protein ve yağ tüketimini ihtiva eden ketojenik diyetlerde, toplam yağ ve doymuş yağ alımının sağlık otoriterlerince belirlenen önerilerden 2-2,5 kat daha yüksek olduğunu ifade etti.

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Hayat tarzına göre beslenilmeli

Sağlıklı beslenmek ve sağlıklı bir hayat sürmek için 50’den fazla besin ögesine ihtiyaç duyulduğunu belirten Özel, Bu besin ögelerinin miktarının kişinin yaşına, cinsiyetine, vücut ağırlığına, boy uzunluğuna ve hastalık durumuna bağlı değiştiğini anlattı. Özel, Akdeniz diyeti gibi sebze, meyve, tam tahıl ve zeytinyağı tüketimine dayanan bir beslenme ile hem ağırlık kaybının sağlanabildiğini hem de obezite, diyabet, hipertansiyon, kalp hastalıkları gibi hastalıkların oluşumunun önlenebildiğini söyledi. Özel, “şok diyet, detoks diyetleri veya yalnızca belirli besinlerin tüketildiği popüler diyetler yerine, kişinin cinsiyet, yaş, sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları ve yaşama tarzına göre beslenmesini ve ayrıca düzenli egzersiz programını planlaması en doğrusudur” dedi.