"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 NİSAN 2019 SALI - YIL: 50

Canan Karatay İbn-i Sina'nın veciz sözünü hatırlattı

30 Nisan 2019, Salı 12:07
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, ramazan ayında sağlıklı beslenme konusuna tavsiyelerde bulundu.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının insan sağlığı için çok önemli olduğunu, sıcak ve uzun günlerde oruç tutarken bol su tüketilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Karatay, günde iki öğün yemek önerdiğini, İbn-i Sina'nın da "İki öğün sağlıklıdır, üçüncü öğün hastalıktır." dediğini anımsattı.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in -Alayhissalatu Vesselam- iki öğün ve az yemek yediğinin bilindiğini belirten Karatay, "Bu (Günde iki öğün yemek), vücudun bir süre dinlenmesine, rahatlamasına, kendini toparlamasına, fabrika ayarlarına dönmesine fırsat tanımak demektir. Şimdiye kadar 'Sık sık ye, az ye.' diye diye insanları enine büyüttüler. İnsan organizması fizyolojik olarak iki öğün, hastaysa en fazla üç öğün yemeye programlanmıştır. İşte ramazan ayı bu imkanı vermektedir." diye konuştu.

***

Benzer içerikleri okumak için tıklayınız:

“Tıbb-ı Nebevî, beslenme ve hayat tarzıdır”

Doktorların sultanı: İbn-i Sina ve Bediüzzaman

Sağlıklı nefes huzurlu beden -1

'Şok diyetler' ile ilgili çok önemli uyarılar!

Ham meyveler hasta ediyor!

Perhiz yapmak tedavinin başı

***

"Acıktıran ekmek, şeker ve şekerli içecekler"

Karatay, oruçluyken herkesin normal hayatını sürdürmesi gerektiğini anlatarak, "76 yaşındayım, senelerdir 2 öğün yiyorum ve normal hayatımı sürdürüyorum. Her türlü aktivitemi de yapıyorum. Bunun alışkanlıkla ilgisi yok. Sağlıklı beslenirseniz vücut ve hücreler zaten toparlıyor. Acıkmıyorsunuz, acıkan beyniniz. Acıktıran da ekmek, şeker ve şekerli içecekler. Bunlar çok çabuk acıktırır ve susatır." ifadelerini kullandı.

Ramazanda susuz kalmamanın, hakiki ve sağlıklı protein ve karbonhidratlarla beslenmenin önemli olduğunun altını çizerek, "boş" kalorilerden, çabuk acıktıran, halsiz bırakan yiyeceklerden uzak durulmasını önerdi.

"Ramazana bol su içerek hazırlanmalı"

Suyun önemine işaret eden Karatay, Ramazana bol su içerek hazırlanılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Şimdiden vücudumuzu sulandırmamız, yani bol su içmemiz lazım çünkü iftara doğru baş ağrısının sebebi açlık değil, susuzluktur. Şimdiden az yemek yiyerek vücudu hazırlamak diye bir şey yok. Sağlıklı yiyeceksiniz. Sağlıklı yerseniz, zaten vücut fazlasını istemiyor. Vücudun ihtiyacını doğal yiyeceklerle gidermek mecburiyetindeyiz. Her insanın vücudunun ihtiyacı değişiktir. İşlenmiş gıda, pakete girmiş gıda olmayacak. Pakete girmiş şekerli, gazlı içecekler olmayacak. Sağlıklı, hakiki besin vücuda girerse zaten acıkmıyor insan."

Karatay, sahura kalkmadan oruç tutmanın sağlık açısından riskli olduğuna dikkati çekerek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Sahurda omlet yenebilir. Yumurta çok önemli ama köy yumurtası olacak. Bir de köy tereyağı olacak. Yanında zeytin, turp ve yeşillik de çok önemli. İçecek olarak şekersiz süt ve kahve olabilir. Seviyorsanız ayran içebilirsiniz. Kahvaltıya alışıksanız, kahvaltı yapılabilir. Sabah çorbası da önemlidir ama tok tutmaz. Burada en önemli şey susuz kalmamak. Bir iki gün önceden vücudu sulandırmaya başlamamız lazım.

Şimdikiler eski ramazan pidesi gibi değil ama küçük bir parça içine bol tereyağ sürerek tüketilebilir. Peynir de çok önemli. Tam yağlı peynir ve tam yağlı yoğurt da yenmeli. Bir avuç kadar kuru ceviz, fındık, fıstık da olabilir."

"Orucumuzu paça çorbasıyla açabiliriz"

İftarda çok fazla yemek yenilmemesi gerektiğini dile getiren Karatay, "Orucumuzu paça çorbasıyla açabiliriz. Mercimek, tarhana veya yayla çorbası da olabilir. Yanında tabii ki su tüketmeliyiz. Sağlıklı yerseniz, aç kalmazsınız. Vücudun ihtiyacı olmayan miktarda gıdalar vücuda girdiği zaman gaz, şişkinlik, kabızlık yapar. Bir de iftarda, bağırsakların iyi çalışması için mutlaka zeytinyağı ve kahve içmek çok önemli. Çorbadan sonra bir süre yemeyelim. Daha sonra o akşam ne yapıldıysa yenebilir. Sahura kadar bol bol su içelim." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: canan karatay, ramazan ayı, sağlıklı beslenme, oruç, vücut sağlığı, tıbb-ı nebevi
Okunma Sayısı: 578
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çocuğunuzun "Mavi Balina" oynadığını nasıl anlarsınız?

    Venezuela'da yeni darbe girişimi

    Diyanet'ten Ramazan hilali açıklaması

    Devre mülk işlemlerinde 'modern dolandırıcılık' mağduru olmayın!

    Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

    Pide fiyatları belli oldu

    BM'den Arakan uyarısı: "Hiç gelişme" kaydedilmedi

    Polisi alarma geçirdi: Yeni Zelanda’da bir evde patlayıcı madde bulundu!

    Canan Karatay İbn-i Sina'nın veciz sözünü hatırlattı

    TÜİK dış ticaret rakamlarını açıkladı
    📷

    'Kur'an-ı Kerim'le Kalbine Yazıyorum' sergisi: ''Sevgim dedemden miras"

    Eski Almanya Cumhurbaşkanından Türkiye'ye ilişkin önemli mesajlar

    Türkiye'ye önemli ziyaret

    Basın çalışanları mağdur olmasın!

    Kamu harcamaları şeffaf değil

    Seçim bitti geçim zorlaştı

    Hürriyetin olmadığı yerde iman yeşermez

    Trump: Bir telefonla Kral Selman'dan 500 milyon dolar aldık

    Fitch Türkiye'nin kredi notunu cuma günü açıklayacak

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    Sistemin çöktüğünün örtülü itirafı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Şeriat ve medeniyet
    M. Latif SALİHOĞLU

    Küçüldükçe büyük konuşmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Hürriyetin olmadığı yerde iman yeşermez
    Ahmet BATTAL

    Mesele temsil meseli bulmaksa…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’an’da bulamadığımızı Hz. Peygamber’e (asm) bakarız
    Genel

    Kamu harcamaları şeffaf değil
    Risale-i Nur'dan

    Farklılıklar hakikate hizmet etmeli

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.