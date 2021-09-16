Rize’ye ‘Delta’ uyarısı

Rize’deki Kovid-19 vak’alarındaki artışı değerlendiren Recep Tayyip Erdoğan Üniverisitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi Kovid-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı İl Koordinatörü Doç. Dr. Ayşegül Çopur Çiçek, “Daha önce Delta varyantlarımız yüzde 25-30’lardayken şu anda yüzde 70’lere kadar çıkmış durumda. Deltanın bulaştırıcılığının diğer varyantlara göre 2,5-3 kat daha fazla olduğunu biliyoruz. Bunun etkisinin yansımış halini gördük.” dedi.

RTEÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbî Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Kovid-19 Yetkilendirilmiş Tanı Laboratuvarı İl Koordinatörü Doç. Dr. Çiçek, Rize’de yaşam biçiminden dolayı vak’a sayılarının düşmediğini öne sürerek, “Dışarıdan çok fazla çay göçü var. Sosyal hareketliliğin çok fazla olduğu bir il, yaz aylarında bu hareketliliğin iyice arttığını gördük. Bu nedenle maalesef Rize’de oranlarımız düşmüyor. İnsanların yaşam tarzı olarak iç içe yaşamayı sevmesi, kayıkhane, kahvehane muhabbetlerinin fazla olması maalesef Rize’deki oranların düşmemesinde çok önemli etken.” dedi. AA

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