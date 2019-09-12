"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Seslere karşı aşırı hassas olmak hayat kalitenizi düşürüyor

12 Eylül 2019, Perşembe 12:55
Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, gündelik hayatta herkesin çıkardığı seslerden tiksinme noktasına ulaşan aşırı rahatsızlık hissinin tedavi edilmesi gerektiği bildirildi.

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Psikiyatri Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Barış Önen Ünsalver, yemek yerken ağız şapırdatma, sakız çiğneme ve öksürük gibi gündelik hayatta herkesin çıkardığı seslerden tiksinme noktasına ulaşan aşırı rahatsızlık hissi mizofoninin, kişinin hayatını olumsuz etkilemesi halinde tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Ünsalver'in seslere karşı yoğun hassasiyet şeklinde ortaya çıkan mizofoniye ilişkin değerlendirmesi yer aldı.

Mizofoninin yemek yerken ağız şapırdatma, çatal bıçak sesi, nefes alma, sakız çiğneme, tırnak kesme, öksürük gibi gündelik hayatta herkesin çıkardığı seslerden tiksinme noktasına ulaşan aşırı rahatsızlık hissi olduğunu ifade eden Ünsalver, pek çok kişinin bazı seslere karşı hassasiyetinin çok fazla olmasına rağmen mizofonisi olan kişilerde bu durumun tiksinme derecesinde bulunduğu aktardı.

Mizofonisi olanlarda, sesi duymayla birlikte kaygı, korku ve öfke gibi duygular oluştuğunu vurgulayan Ünsalver, şöyle devam etti:

"Mizofonisi olanlar bu seslere duyarsızlaşmazlar. Hatta rahatsız eden sesi, diğer insanlardan gittikçe daha yüksek şiddette algılarlar. Ayrıca bedensel olarak çarpıntı, nefes darlığı, terleme gibi belirtiler de eşlik eder. Bazen sesi ortaya çıkaran kişiyle kavga dahi edebilirler. Sıklıkla gördüğümüz yemek sesinden rahatsızlık olgularında o sesi çıkaran kişiyle aynı ortamda yemek yemediklerini biliriz. Mizofoni genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar. Mizofoni, kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluğu ya da duyusal hassasiyeti yüksek olanlarda ve mükemmeliyetçi kişilerde görülebilir. Mizofonisi olanların beyinlerinde sesin algılandığı alandaki elektriksel faaliyet mizofonisi olmayanlara göre daha yüksek bulunmuştur. Başka bir deyişle gerçekten sesi daha yoğun algılarlar."

Barış Önen Ünsalver, mizofoninin kişinin hayatını etkilemesi halinde tedavi edilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer kişinin hayat kalitesi belirgin düşmüş, öfke patlamaları yaşıyor ya da sürekli seslerden kaçınarak kısıtlı bir hayat sürüyorsa mizofoniye eşlik eden depresyon ya da kaygı bozukluğu gelişmiş olabilir. Bu durumda antidepresan tedaviler uygulanabilir. Dikkat değiştirme teknikleri, sesi bastıracak başka seslerin kullanımı, davranışçı terapiler faydalı olabilir. Yorgunlukla mizofoni arttığından kişilerin bolca istirahat etmesi önemlidir. Gerek uyku gerek gevşeme ve nefes egzersizleri dinlendirici etki yapabilir." ifadelerini kullandı.

AA

Etiketler: mizofoni, hastalık, ses, tedavi
Okunma Sayısı: 91
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İthal cihazı yüzde 80 daha ucuz maliyetle ürettiler

    Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde Borçlanma Genel Müdürlüğü kuruldu

    Murat Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümü 5 yıl içinde yapılacak

    Dünyanın en iyi 500 üniversitesi içinde Türkiye'den sadece iki üniversite var

    Netanyahu'dan Gazze'ye saldırı tehdidi

    Vatandaşların yüzde 84'ü Suriye politikasının değişmesini istiyor

    Sigara ve alkol satışı yapan yerlere operasyon: Aranan 371 kişi yakalandı

    BM: Suriye'de ABD, Rusya, Suriye rejimi ve YPG savaş suçu işledi

    ABD, terör örgütü DSG militanlarının eğitimine dair video yayınladı

    12 Eylül’ün tahribatı hâlâ devam ediyor

    İngiliz hükümetinin 'anlaşmasız Brexit' senaryosunu kamuoyu ile paylaşıldı

    Slovenya Cumhurbaşkanının Türkiye açıklamasına tepki büyüyor

    Bahamalar'da 2 bin 500 kişi halen kayıp

    Birlikte çalışılırsa Ortadoğu’da barış sağlanır

    BM'ye Keşmir için harekete geç çağrısı

    Bolton'ın görevden alınmasına ilişkin yeni iddia

    Trump'tan Taliban'a: ABD'nin hiç kullanmadığı kadar güç kullanırız

    Senegal'deki skandala ilişkin tartışmalar büyüyor: Yasakçı okul kapanabilir

    Arakanlıların Bangladeş'teki geleceği de meçhul

    Almanya, otomobillerde sigarayı yasaklamaya hazırlanıyor

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Tehdit dili” işe yaramadı…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Darbecilerin günah galerisi
    Süleyman KÖSMENE

    Haramın ve helâlin sınırları
    Ahmet BATTAL

    Cenneti alet eden siyaset
    Abdil YILDIRIM

    Namazını kaza etmeden ya başına bir kaza gelirse?
    Faruk ÇAKIR

    Gerçeklerle yüzleştiniz mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Said Nursî’nin gözüyle Van..
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    12 Eylül’ün tahribatı hâlâ devam ediyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.