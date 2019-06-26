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26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Sıcaklarda ne yapmalı?

26 Haziran 2019, Çarşamba 22:02
Yaz aylarında beslenme konusuna dikkat çeken Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Alınabilecek basit önlemlerle yaz aylarını rahat geçirmek mümkün” dedi.

Artan sıcaklarda beslenme ve sıvı tüketimi konusunda basit yöntemlerle sağlıklı bir yaz dönemi geçirilebileceğinin altını çizen Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Yaz aylarının gelmesi ile birlikte hava sıcaklıkları yükselmeye başladı. Özellikle İstanbul gibi metropollerde, yeşil alanların kısıtlılığından dolayı hissedilen sıcaklıklar günlük hayatı olumsuz etkileyebilecek seviyelere ulaşabiliyor. Kalp hastaları, yaşlılar, bebekler gibi sıcak havalardan etkilenme ihtimali yüksek olan kişilerin özellikle dikkat etmesi gereken bir üç ay var önümüzde. Alınabilecek basit önlemlerle yaz aylarını rahat geçirmek mümkün. Beslenme konusu yaz aylarında daha da önem kazanmakta” dedi. Dr. Cem Arıtürk sağlıklı, sorundan uzak bir yaz dönemi için 6 beslenme önerisi tavsiye ediyor.

Sıvı alımına özen gösterin

Kilo, boy, yaş, cinsiyet ve var olan hastalıklara göre değişiklik göstermekle birlikte yaz aylarında günde 2,5-3 litre su tüketmek gerekiyor. Su haricinde miktarına dikkat etmek üzere taze meyve suları, ayran, soda, maden suyu, çay, meyve çayları ve kahve de tüketilebilir. Tansiyon, kalp hastalığı gibi kronik hastalıkları olanların ise hekimlerinin tavsiyelerine mutlaka uyması gerekli.

Meyve-sebze tercih edin

Salatalık, karpuz gibi meyve ve sebzeler ihtiva ettikleri sıvı miktarı dolayısıyla özellikle yaz ayları için faydalıdırlar. Sıcak hava dolayısıyla kaybedilen vücut sıvılarının yerine konmasında, bu tür sebze ve meyveler oldukça yararlıdır.

Yoğurt iyi bir alternatiftir

Yüksek kalsiyum muhtevası ile hem kemiklerin güçlenmesine hem de metabolizmanın daha hızlı çalışmasına yardımcı olan yoğurt, aynı zamanda sindirim sistemini de düzenlemektedir.

Sebze hazımsızlığı giderir

Özellikle hava sıcaklığının iyice yükseldiği öğlen saatlerinde semizotu, fasulye gibi zeytinyağlı sebze yemekleri yemek, mide bağırsak sistemi açısından oldukça faydalıdır. Bununla birlikte ağır öğünler sebebi ile oluşabilecek kalp ve damar sistemi sorunlarının da önüne geçilebilecektir.

Kahvaltıyı atlamayın

Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Havanın görece serin olduğu sabah saatlerinde yapılan iyi bir kahvaltı ile gün boyunca gereken enerji alınmalıdır. Böylelikle hem gün boyunca ihtiyacımız olan enerji sağlanacak hem de gün içerisinde tokluk hissi oluşarak ısının yüksek olduğu saatlerde açlık hissetme ihtimali azalacaktır.

Yiyecekleri sıcakta bekletmeyin

Tavuk, yumurta, et ve balık gibi besinler sıcakta beklediği zaman başta mide-bağırsak enfeksiyonları olmak üzere pek çok hastalığa dâvetiye çıkarmaktadır. Bu sebeple yaz dönemi boyunca besinlerin soğuk zincirine dikkat edin. Evinizde buzdolabınızda sakladığınız besinleri tüketmeden veya pişirmeden hemen önce dolaptan çıkarmaya özen gösterin.

SEDAT SERDAR - İSTANBUL

sedatserdar55@gmail.com

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