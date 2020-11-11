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11 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Şiddete karşı birlikte mücadele edelim

11 Kasım 2020, Çarşamba
Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, “Tek bir sağlık çalışanı şiddetin mağduru olmayana kadar başta idarÎ ve adlî birimler olmak üzere hep birlikte mücadele etmek gerekir” dedi.

RECEP GÖREN - ANKARA

Sağlık-Sen Ekim ayı sağlıkta şiddet raporunu yayınlandı. Ekim ayında, kamuoyuna yansıyan 18 şiddet olayında 49 saldırganın 28 sağlık çalışanını mağdur ettiğini tespit edilirken, 18 vak’anın 16’sı hem sözlü hem fiilî, 2’si ise sözlü olarak yaşandığı bildirildi. Fedakâr sağlık çalışanları, gündelik yaşamın yanı sıra tabiî afetler, enkazlar, çatışma Sağlık-Sen’den yapılan açıklamada, “Pandemi sürecinde balkonlardan alkışlayarak motive ettiğimiz sağlık çalışanlarının çok ciddî sorunları da bulunmaktadır. Şiddet bu sorunların en değişmez ve en hayati olanıdır. Caydırıcı ve önleyici her türlü önlem her türlü çağrı ve yaptırım, sağlık çalışanlarını tehdit eden şiddet karşısında yetersiz kalmaktadır” denildi. 

Cezalar caydırıcı değil

 Durumun vahametinin, saldırganlara yönelik adlî işlemlere bakıldığında çok daha net bir şekilde ortaya çıktığı vurgulanan açıklamada, “Şöyle ki 20 saldırgan ifadeleri sonrasında serbest bırakılırken, 7’si hakkında hiçbir işlem yapılmasına dahi gerek duyulmamıştır. Sevindirici olan 22 saldırganın tutuklanmış olmasıdır. Şiddet olaylarının yaşandığı yerlere baktığımızdaysa 18 olayın 8’i hastanelerde, 1’i aile sağlığı merkezinde, 9’u ise sahada meydana gelmiştir. Şiddet olaylarının sağlık merkezleri dışında artış göstermesinin nedeni, salgın nedeniyle sahada yaygın bir şekilde yürütülen çalışmalardır” denildi. Raporda Ekim ayında, birçok farklı branşta görev yapan sağlık personelinin şiddete maruz kaldığı, bunların; 10’u doktor, 6’sı filyasyon ekibi çalışanı, 4’ü güvenlik görevlisi, 3’ü hemşire ve 5’ i de diğer branşlardaki sağlık çalışanlarından oluşturduğu denildi. 

Örnek mahkeme kararları

Raporda, “Tüm bunların yanı sıra mahkemeler, Ekim ayı süresince, geçmiş dönemlerde yaşanan bazı şiddet olaylarında örnek olarak gösterebileceğimiz kararlara imza atmışlardır.  İstanbul’da geçtiğimiz yıl bir sağlık çalışanını darp eden hasta yakınına 23 bin 620 TL adli para cezası verilmiş olmasını bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Yine İstanbul’da hastane yöneticisi tarafından mobinge maruz kalan sağlık çalışanı açtığı dâvâ sonucunda 30 bin lira manevî tazminat kazanmıştır.  İzmir’de ise geçtiğimiz yıl bir doktora hakaret eden hasta yakını, mahkeme tarafından 304 gün adlî para cezasına çarptırılmıştır” denildi.

Şiddet yapanın yanına kalıyor

Ekim ayı şiddet raporunu değerlendiren Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, şunları söyledi:  “Ne yazık ki sağlıkta şiddetin önüne bir türlü geçilemiyor. Gerek saha araştırmalarımızda gerekse teşkilat toplantılarımızda şiddet, tüm sağlık çalışanlarını tehdit eden bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Buradan şunu anlıyoruz, sağlıkta şiddet mağdurla sınırlı kalmıyor. Kalması da mümkün değil zaten, çünkü şiddetin böyle bir özelliği var. Buna karşın, genel uygulamalara baktığımızda, şiddetin yapanın yanına kâr kaldığını görüyoruz. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. Tek bir şiddet olayı yaşanmayana kadar tek bir sağlık çalışanı şiddetin mağduru olmayana kadar başta idari ve adli birimler olmak üzere hep birlikte mücadele etmek gerekir. Sağlıkta şiddet sarmalından başka çıkış yolu bulunmuyor.”

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