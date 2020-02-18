Sigara içenlerin sayısı 20 milyona indi

Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD), ‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ kapsamında İstanbul’da bir AVM’de program düzenledi.

Sigara sebebiyle saatte 12 kişi ölüyor Sputnik’in haberine göre, ‘Elektronik sigara, tek tip paket, pasif içicilik, dumansız kampüs hareketi ve sigaranın insan vücuduna zararları’ başlıklarıyla gerçekleştirilen programda konuşan Doç. Dr. Mustafa Aydın, şunları söyledi: “Tütün ve tütün mamullerine karşı yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden çıktığı zaman Türkiye’de ortalama 30 milyon civarında sigara içen insan vardı. Yapılan uygulamalar ve konulan kanunlar, sivil toplum örgütlerinin çalışmaları, yapmış olduğumuz konferanslar ve seminerler sonucunda sigara içenlerin sayısı 20 milyon seviyelerine düştü. Yani 10 milyon insan sigarayı değişik vesilelerle bıraktı.”

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