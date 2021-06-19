Sonbaharda 4. dalga uyarısı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, “Aşılamada yüzde 70-75’e ulaşamadığınız sürece 4. dalgayı yaşarsınız” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Koronavirüs’te 4’üncü dalganın mümkün olduğunu belirterek, “Siz yüzde 70-75 aşılamaya ulaşmadığınız sürece 4’üncü dalgayı yaşarsınız. Ama bu insanları çok telâşlandırmasın. Bu çok yüksek sayılarla giden 3’üncü dalgadaki gibi bir dalga mı olacak, yoksa sadece hafif bir vaka artışı ile giden bir dalga mı olacak, bunu belirleyecek ana faktör bizim alacağımız önlemler” diye konuştu. T24’deki habere göre BioNTech’in kurucu ortağı Uğur Şahin, Koronavirüs varyantları ile birlikte artan vaka sayılarının 4’üncü dalgaya sebep olabileceğini söyledi.

Yüzde 40-50’yi aşılamak yetmiyor

Prof. Dr. Ceyhan, tatil sezonunda yaşanan hareketliliğin 4’üncü dalgaya etkisini de değerlendirerek, “Aşılamada son hedefe ulaşana kadar ‘şu kadar yaptık’, ‘dünyada şu sıradayız’ çok fazla önemli değil salgın kontrolünde. Benim esas beklediğim bilgi Delta varyantının Türkiye’de kaç vaka olduğu. Bu sorunu yaşayan, yeni yeni vaka artışları ile karşılaşan ülkelerde esas olarak Delta varyantı artmaya başladı. Örneğin İngiltere’de vak’a sayısı 2 binlerdeyken hafif bir gevşeme ile 11 bine çıktı ve bunların neredeyse tamamı Delta varyantı. ABD’nin bazı eyaletleri, Fransa’da birçok yerde vak’a artışları başladı. Bu tabii kalabalıklaşmanın artacağı sonbaharda daha belirgin hale gelecek. O zamana kadar sizin toplumun yüzde 40-50’sini aşılamanız yetmiyor. O döneme kadar yüzde 70-75’e çıkamazsak, çıkmak gerçekten çok zor, bir de Delta varyantı oranımıza bağlı olarak vak’a artışı yaşayabiliriz. Bakanlık şu anda Delta varyantı ne kadar, son dönem vak’aların yüzde kaçı Delta vak’ası ile ilişkili, bunu açıklarsa eğer biz de çok daha doğru öngörülerde bulunabiliriz” diye konuştu.