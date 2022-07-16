'Tedbirler geri gelmeli'

Katlanarak artan vakalar sonrası TTB, “Önlemler geri gelmeli” çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı’nın haftalık Covid-19 verilerine göre vaka sayılarının geçen haftaya göre iki kat arttığı ortaya çıktı. 4-10 Temmuz’da 117 bin 95 kişinin testi pozitif çıktı, 31 kişi öldü, iyileşenlerin sayısı ise 61 bin 47 oldu.

Önceki hafta vaka sayısı 57 bin 113, ölenlerin sayısı ise 25 olarak açıklanmıştı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Artış çok fazla. Çok hızlı bir yükseliş var. Acilen birtakım tedbirler almak lazım. En başta maske, mesafe, hijyen gibi kişisel koruyucu tedbirlere yeniden dönmek geliyor. Aşılama hızı mutlaka artırılmalı. Sağlık Bakanlığı konuya daha ciddi yaklaşmalı. Gidişat ne yazık ki daha kötü olabilir. Ölüm sayılarında artış var. Sonbaharda ciddi yükseliş bekleniyor. Bunların hepsini değerlendirdiğimizde, önümüzdeki süreç ciddi geçebilir” dedi.

Vakalar açıklananın en az 40 katı

Türk Tabipleri Birliği’nin aile hekimleriyle yaptığı ankete göreyse, Covid-19 vaka sayıları Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı sayılardan en az iki kat fazla. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise Türk Tabipleri Birliği’nin yaptığı çalışmanın eksik olduğunu savunarak, “Tabipler Birliği’nin yaptığı çalışma eksik bir çalışma. Çünkü aile hekimlerine sormuşlar. Vaka sayısı iki katı falan değil, vaka sayısı en az 40 katı. Çünkü bizden daha düzgün ve çok daha fazla test yapan ülkeler bile yirmide birini bulabiliyoruz diyor. Aile hekimleri üzerinde yapılan çalışmada belirtisi az olduğu için test kriterlerine uymadığı için test yapılmayan hastalardan bahsetmiyor. Onlar bizim pozitif bulduğumuz bakanlığın sayı olarak eksik açıkladığı rakamlardan bahsediyor” diye konuştu.

Haber Merkezi