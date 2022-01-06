Toplum ve aile semineri

Eğitimci Hayreddin Özdel, Nevşehir Yeni Asya Temsilciliğinde iki ayrı seminer verdi.

Özdel’in ilk gün yetişkinler için Risale-i Nur’da toplum ve aile hayatı, ikinci gün ise gençlere gençliğin önündeki engeller ve Risale-i Nur’dan çözümler konulu sunumları ilgiyle takip edildi. Âyet, hadis ve Risale-i Nur vecizelerinin yanında dört halife, müceddidler ve Osmanlı padişahlarından misaller getiren Özdel, sorunlarla mücadele etmenin tecrübe edilmiş örneklerini sohbet atmosferinde dinleyicilerle paylaştı. Nevşehir - Emre Tuncel

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