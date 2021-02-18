Türkiye'de 7 bin 241 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi, 640 hasta belirlendi. 83 kişi vefat etti. 7 bin 217 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.

Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi vefat etti. Ağır hasta sayısı 1187 oldu, 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.

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