Türkiye'de 7 bin 241 yeni koronavirüs vakası daha tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 241 yeni vaka tespit edildi, 640 hasta belirlendi. 83 kişi vefat etti. 7 bin 217 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19'u yenenlerin sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs verileri covid19.saglik.gov.tr adresinden paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi vefat etti.
Ağır hasta sayısı 1187 oldu, 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.