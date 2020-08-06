Uzmanlar endişeli: Vakalar alarm veriyor

Uzmanlar bayram öncesi çok dikkatli olunması uyarılarına kulak tıkandığını ve bayramdaki görüntülerle vak’a sayılarında patlama yaşandığını söyledi.

Kovid-19 salgını Türkiye’de durağan dönemden yeniden tırmanış eğilimine geçti. Vak’a sayısı 233 bin 851’i, ölenlerin sayısı da 5 bin 747’ye ulaşmış durumda. Independent’ın haberine göre, Sağlık Bakanlığı verilerine göre 1 milyon 700 bin nüfuslu Diyarbakır, vak’a sayısında 20 milyonluk İstanbul’la yarışıyor. TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. Halis Yelikaya, “Sağlık Bakanlığı, başından beri bu süreci şeffaf bir biçimde yürütmedi. Diyarbakır’daki koronavirüs vak’aları alarm verici bir noktadadır. Bir an önce bu sürece dur denilmesi gerekiyor” dedi.

Hemşire arkadaşlarımız perişan halde

“Bu şekilde fütursuzca, tedbirsizce davranırsak; sağlık sektöründe bugün belki bulduğumuz doktorları, hemşireleri bulamayacak hale geleceğiz” diye uyarıda bulunan Avukat Muhammed Dara Akar, şunları söyledi: “Birçok doktor, hemşire arkadaşımızın perişan hale geldiğini siz de duyuyorsunuz. Bütün herkesin kendine düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Yeni tedbirler gündemde

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, “Pandemiye karşı yapılan uyarılara karşın, ki bayram öncesi çok dikkatli olunması çağrısı da yapılmıştı; vatandaşın uyumu konusunda sorun var. Ne yazık ki uyarılara kulak tıkanıyor. Böyle bir tablo içerisinde ister istemez vak’a artışlarımız oluyor. Önümüzdeki günlerde pandemiye karşı yeni kararlar alınabilir” dedi.

İpin ucu kaçtı

İpin ucunun kaçtığını söyleyen hekimler, vak’alarda ciddî artış bekliyor. Milliyet’in haberine göre Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Levent Yamanel de “Dilim varmıyor, ancak vak’alar artacaktır. Koronavirüs çok tehlikeli ve çok çabuk yayılabiliyor. Virüsün öldürücülüğü devam ediyor” dedi.

Bayramda sınıfta kaldık

İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy da şunları söyledi: “Bayram boyunca ülke genelinde ortaya çıkan görüntüler maalesef ümitlerimizi yerle bir etti. Türkiye bayramdaki görüntüler nedeniyle sınıfta kaldı.” Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da şunları söyledi: “Normalleşme sürecini normal seyrinde götüremedik. Bayramda ipin ucu kaçtı.”