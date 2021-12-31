Yeni aşı şehir hastanelerine dağıtılacak

İstanbul’a, âcil kullanım onayı alan yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın ilk sevkiyatı yapıldı.

Ankara’daki Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlâç Deposundaki aşılar, sabah saatlerinde yüklenilen tır ile kara yoluyla İstanbul’daki İl Sağlık Müdürlüğü Aşı Deposuna getirildi. Soğuk zinciri korunarak 2-8 derecede saklanan aşılar, İstanbul’daki şehir hastanelerine dağıtılacak. Aşıların bulunduğu depoda gazetecilere açıklama yapan İstanbul İl Aşı Sorumlusu Doktor Burhan Küçükoğlu, İstanbul’da tarihi bir ana şahitlik ettiklerini söyledi. Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ın Ankara’dan yola çıkarılarak İstanbul’a getirildiğini belirten Küçükoğlu, “Çok kısa bir süre içerisinde şehir hastanelerinde yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC’ı uygulamaya başlayacağız.” dedi. AA

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