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25 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

‘Yok ilaç’ krizi kurla derinleşiyor

25 Ocak 2024, Perşembe 00:01
Hükümet ile ilaç firmaları arasında yaşanan ‘kur sorunu’ beraberinde getirdiği yok ilaç krizini derinleştiriyor.

İlaç krizi kendini göstermeye başladı

 

16 Aralık’ta ilaçlara yüzde 25 zam gelmiş ve böylece 14 lira seviyesindeki kur 17 lira 55 kuruşa yükselmişti. Yapılan zammın güncel kurun yarısı anlamına geldiğini söyleyen firmaların, bazı ilaçlarını Türkiye’den çektiği bildirildi. Sorunun Epilepsi, Parkinson ve Migren gibi hastalıkları olanları olumsuz etkileyeceği ifade ediliyor.

Sözcü gazetesine konuşan Novartis İlaç Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Direktörü Nilüfer Gürpınar Güner, “Exelon, Trileptal ve Desferal isimli ürünlerimizin ülkemizdeki fiyatlarına bağlı olarak uzun süredir ciddi sıkıntılar yaşamaktayız” diyerek “mevcut ekonomik koşullara ve kur farklarına bağlı olarak ürünlerimizin bazı formlarının pazara sunumunu durdurmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı. İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, Novartis’in satışını durdurduğu ilaçlar arasında Türkiye’de eşdeğeri olmayan ilaçların da bulunduğunu belirterek, hastalar için ciddi risk ortaya çıkabileceğine işaret etti.

Haber Merkezi

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