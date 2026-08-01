Senaryo yazarken en çok zorlanılan konulardan birisi karakterlere isim vermektir. Aslında en kolay olan da karakterlere isim vermektir.

Senaryo gereği bir mafya babası yazdıysak buna “patron” ismi vermek belki bir seçenektir. Fakat doğrusu bir isim vermektir. Karakter üzerinde çalışırkan notlar almamız lazım; mafya babası, acımasız bir karakter, herkes patron diye hitap eder ismi Ökkeş… Bu notu görünce aklımıza karakterin Kahramanmaraşlı olduğunu düşünürüz. Gaziantep ikinci sırada yer alır.

Hangi şehirden bir karakter yazıyorsak o şehirde çok kullanılan isimlerden karakter ismi seçmemiz mantıklıdır. Konya; Mehmet, Ahmet, Kayseri; Ali, Osman, Trabzon; Temel, Dursun, Erzurum; Nurettin, Şanlıurfa; İbrahim… Fakat bu olmazsa olmaz bir kural değildir. İzmirli, Karslı veya Hataylı birisine de Serdar, Abdullah, Veli gibi isimleri koyabilirsiniz.

Yeşilçam Sinaması’nda kötü karakterlere verilen isimler hakkında bir araştırma yapınca karşımıza ; Cafer, Cabbar, Şevket, Ekrem, Cemal, İbrahim isimlerine daha çok rastlıyoruz. Özellikle bazı isimlerin kötü karakterlere verildiğini düşünmeden edemiyor insan.

İsimlerin karakterlerle uyumlu olması bu açıdan önemlidir. Senaryo yazmaya başlamadan önce karakterlerinizi tahlil ederken; mesleği, sevdiği yemekler, sevdiği renkler, hobileri, fobileri, kullandığı arabanın rengi, giyim tarzı gibi hususları yazarız.

“Yine mi Namaz” senaryosunu yazarken yaptığım bir çalışmadan örnek vereyim. Zengin, evli, bir kızı var, biraz ukala, biraz kibirli, insanî bir gaflet içinde, iş odaklı, her şeyden önce işi gelir, çalışan insanları sever... İsim Serdar.

Genç, namazını kaçırmamaya özen gösterir, sabırlı, bilge ve yapıcı, öfkelenmez, olgun, sükûnetle olaylara yaklaşıyor, mantıklı, akla ve kalbe hitap eden, Risale-i Nur okuyan birisi, dine karşı soğutucu değil, sevdirici bir üslubu var, ideal bir dost ve manevî rehber... İsim Murat.

Şoför, güvenilir, sadık, sırları açığa vurmaz, zeki, kriz anlarında hızlı çözümler üretir, esprili, nüktedan, halkın içinden gelen birisi, saygılı fakat doğru bildiğini söyler, dinî ve manevî değerlere önem verir, filmin mizah yükünü taşıyan yardımcı bir karakterdir. İsmi Tevfik.

Serdar’ın en yakın çalışma ekibinden birisi, başarılı, girişken, prestij ve gösterişten hoşlanır, iyi veya kötü karakter değildir, izleyiciye sempatik gelen biri olmalıdır. İsmi Ekrem.

Böyle bir çalışma ile isimler konursa yazan için daha kolay olabilir.

Serdar yerine Hakan, Murat yerine İlhan, Tevfik yerine Bekir, Ekrem yerine Hüseyin denseydi film için değişen bir şey olmazdı.

Fakat; Ali, Ahmet, Aras, Ayaz isimleri dört karaktere koymak sakıncalıdır. İsimler karışır. Hepsi aynı harfle başlayan isimler konulmaz.

Bir konudan daha bahsedeceğim; sevdiğiniz dede, nene, amca, dayı, hala ,teyze gibi isimlerini de kullanmamanızda fayda var. İster istemez o karakterde dedenizin veya teyzenizin özelliklerini görmek istersiniz ve tarafsız o karakteri yazmakta zorlanabilirsiniz.

