"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

Avrupa zalimleri ve Asya münafıkları ülkemizi ne hâle getirmiş!?

Ali FERŞADOĞLU
23 Temmuz 2024, Salı
Dessas zihniyetliler, Müslümanların ilim, sanat, hukuk, eğitim, teknoloji ve ekonomide geri kalmasının suçunu İslamiyete, Şeriata yüklemeye çalışıyor! Halbuki, mesele tam tersidir:

“Hakîkat-i İslâmiyetin kuvveti nisbetinde, Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde ehl-i İslam temeddün edip (medenileşip) terakkî ettiğini (yükseldiğini) tarih gösteriyor. Ve ehl-i İslâmın hakîkat-i İslamiyede zaafiyeti derecesinde tevahhuş ettiklerini, vahşete ve tedennîye düştüklerini (gerilediklerini) ve herc ü merc (darmadağınıklık) içinde belalara, mağlûbiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor.”1

İşte, İslâm düşünce tarihinde başlıca medeniyet havzaları, “Hicâz, Dımaşk, Bağdad ve Kahire gibi şehirlere taşınmakla birlikte, Mekke ve Medine, İslam dünyasındaki özel yerini daima korumuştur. Hicâz bölgesindeki ilmî faaliyetler (Emevi) Abbâsîler’den sonra, Fatımî, Selçuklu, Eyyûbî, Memlûk ve Osmanlı hakimiyeti dönemlerinde de devam etmiştir. Afrika (Mısır, vs.) Ortaasya, Hindistan, Mağrip, (Endülüs)…”2 İslâmiyetin, yâni, Şeriatın en çok öğrenildiği, anlaşıldığı, yaşandığı dönemlerde devletlerin kuruluş ve yükselme devirleridir. Keza Osmanlı, İslâm ahlâkıyla yükselişe; iman-ilim, ibadet, ahlâktaki zafiyeti -1683 Viyana bozgunu-tedenniye geçmiştir!

15. yüzyıldan sonra da Avrupa zalimleri, sömürgecilikle başkalarına ait kaynakları haksız yere kullanmaya başlamış. Avrupa’nın güçlü devletleri diğer ülkelerin topraklarını ve kaynaklarını keşif, ilhak, işgal ve istimlak ederek sömürmüştür. “Görmüyor musun ki, zarurî kuttan ziyade Müslümanların elinde bırakılmıyor? Ya Avrupa kâfir zalimleri veya Asya münafıkları, desiseleriyle ya çalar veya gasp ediyor.”3

Bugün de “Asya münafıkları”, başlarında diktatörlerin bulunduğu tüm İslâm ülkeleri ve Türkiye’de yalnızca son 22 yılda, “Petrol, doğalgaz bulduk, ekonomik olarak da uçtuk” diyerek “desiseleriyle malımızı çalıp gasp ettiler!” 

“Tedenninin mühim bir sebebi” de bununla bağlantılı olarak şu: Bazı rüesa (reisler, yöneticiler) ile haksız olarak millete fedakârlık iddia eden sahtekâr hamiyetfüruşlar veya velayeti dava eden ehliyetsiz bazı müteşeyyihlerdir!”4

“Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler”5 Reislere dikkat! Ülkemizi talan ile tarumar etmişler!

Dipnotlar:

1-Tarihçe-i Hayat, Enst./intr., s. 80.; 3-Lem’alar, s. 126.;4-Münazarat, s. 55.; 5-Tarihçe-i Hayat, s. 77

Okunma Sayısı: 373
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Filistin'de çocuk felci tehlikesi

    Kuraklığın bedelini çok ağır ödüyoruz

    Aşırı sıcaklar kalp krizi riskini yükseltiyor

    İsrail bir haftada 63 kez saldırdı

    15 Temmuz’ların panzehiri demokrasi ve hukuktur

    Yurt dışı harcına tepki

    Daha büyük felâket olur mu?

    İsrail’den sonra ABD ve İngiltere de Yemen’i vurdu

    Babacan’dan el öpme tepkisi

    'Tatil ödemelerinizi, seyahat acentelerinin kurumsal IBAN'ına yapın' hatırlatması

    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

    Ağrı Dağı'nda kaybolan 2 kişinin cansız bedeni 4 bin 900 rakımda bulundu

    Eski ABD başkanlarından Biden'ın kararına ilişkin açıklama

    Fakirlik eğitimi de vuruyor

    6 bin 695 kişi yeniden suç işledi

    Sıcak para geldiği gibi kaçabilir

    Yüksek faize devam

    Kıbrıs için yeni girişim

    Sebze-meyve ateş pahası

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Başkanlıkla faiz ve enflasyon düşecekti!!!
    Osman ZENGİN

    Acaba, toprak mı yesek?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hatay’da bayrak asıldı, ezân susturuldu
    Ali FERŞADOĞLU

    Avrupa zalimleri ve Asya münafıkları ülkemizi ne hâle getirmiş!?
    İbrahim Aktaşcı

    Çekirgenin ayağında nalini
    Cevher İLHAN

    Siyasi tezgâhlar boşa çıkarılmalı
    Genel

    15 Temmuz’ların panzehiri demokrasi ve hukuktur
    Faruk ÇAKIR

    “Durun’ diyen çıkar mı?
    Süleyman KÖSMENE

    Felsefe dünyasını ikiye bölen soru

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.