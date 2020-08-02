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2 AĞUSTOS 2020 PAZAR - YIL: 51

"Benim kalbim temiz" demekle mi temizlenir?

Ali FERŞADOĞLU
02 Ağustos 2020, Pazar 18:51
Hepimiz temiz vicdân, temiz inanç, temiz hayat, temiz âile, temiz nesil, temiz toplum, temiz çevre, temiz idâreci ve temiz bir dünya isteriz!

İşin tuhafı, temizlik bezlerinde tarakları olmayanlar da bunun hasretiyle, "Benim kalbim temiz” sözünü sarf eder sıkça.  

Alkol ve uyuşturucu bağımlıları, kendilerini mahvetmekle kalmayıp hem nesillerini, hem de çevrelerini kirlettikleri halde, "Kalbime bak, kalbime; benim kalbim temiz!" iddiasında. 

İnsan haklarını çiğneyen de aynı mantık, daha doğrusu, mantıksız oyunun peşinde.  

Ciğerlerini nikotinle zehirleyenler de aynı iddiada: “Benim ciğerlerim temiz!” der. 

Midesini rüşvetle dolduran "Kalbim temiz!" diyor.   

Vatandaşı dolandıran,-âmiyâne tabirle-devleti tokatlayan, yolsuz, hırsız, arsız da "Kalbim temiz!" diyor. Ar ve hayâ perdesi yırtık bir vaziyette halk içinde dolaşmaktan çekinmiyor.  

Böbreklerinde küçük bir inşaat yetecek kadar çakıl olan da "Böbreklerim temiz, taş yok" diye iddia edebilir.  

Bir bakmışsınız boğazına kadar kirliliğe bulaşmış mafyatik mantığı da; "Biz de temiz toplum istiyoruz, temizleyin şunu!" diyor ve iyiliksever bir temizlikçi olup çıkıveriyor... 

Duygu, akıl ve düşünceleri kirlenip ufûnet saçanlar, “içleri pis, dışları süs” olanlar da aynı cümleleri sarf ediyor: "Kalbimiz temiz!" Nerede ise, "temizlik" ödülü bekleyecekler!  

“Ben temizim, evim temiz, sokağım temiz!” demekle temizlik olur mu?  

"Kalbim temiz!" demekle de temiz olmaz. Kalb temizliğinin göstergesi nedir? 

Polis ve güvenlikçi üst baş araması yaparlar ve bir şey yoksa “Temiz!” diye geçirirler… Önemli yer, mağaza, bina vs.’lerde x-ray cihazları var! Üstünde metal, uyuşturucu veya benzeri madde taşıyanlar için alrm veriyor! 

Evet, nefis, olumsuz duygular, düşünceler, fikirler, şeytan vesvese (negatif mesajlarla) ruh ve kalbimizi kirletir. Mânevî temizlik, duygu temizliğini gösteren ve temizleyen manevi cihazlar vardır.  

Temiz insan için önce mahiyetini, duygu ve düşünce yapısını anlamak gerekir. İslâmın îman esasları, ibâdet, emir ve yasaklar, muâmelât ve ukûbât [cezalar], ticâret hayatı, insan fıtratı ve yapısı üzerindeki psiko-sosyal ilaçlarını kullanmalı. 

Evet, kalb, ancak Allah'a îman ve O’na zikretmekle temiz olur, rahatlar. 

Tefekkür, ilim, doğruluk, şefkat, iyilik, cömertlik güzel ahlak gibi pozitif duygular kalbi temizler.  

Bunlar hayali şeyler değildir: İnsanlık tarihi boyunca en mükemmel ve zirve temizlik örneği Asr-ı Saadettir. Boğazlarına kadar gömüldükleri "cehâlet ve vahşet" bataklığından, 23 sene gibi kısa bir zamanda çıkarıp, ruhlarına işlemiş kir ve pasları temizleyip dünyanın en hür, en medenî, en nâzik, en vakur, en ciddî, en çalışkan, en hakperest, en mutlu toplumu haline getirmemiş midir?  

Tarihte, büyük milletler, devletler, imparatorluk ve mutlu toplumlar bu temiz düşünce, temiz inanç, temiz felsefe, temiz kanun, temiz prensip, temiz yönetim ve idâreciler ile kurulup zirvelere ulaşmadı mı?  

O halde manevi temizliği sözde değil, bu özde aramamız gerekmiyor mu? 

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