Bir cevabınız var mı?

Akıl, kalb, vicdan, insaf ve feraset sahibi her vatandaş, “çöken adalet, eğitim, ekonomik sistem, rüşvet ve iltimaslarla gençlik, millet, ülke nereye sürükleniyor?” diye düşünmek mecburiyetinde.

Zira, “TÜİK’e göre tüketici fiyatları yıllık bazda enflasyon yüzde 78’e—bağımsız kuruluşlar yüzde 120 rakamı veriyor—faiz yüzde 60’lara dayanmış. Bu resmî hırsızlıkları yapanların; iş, ihale ve makamları ehline değil, “iltimas ve mülâkatla” yandaşlara dağıtanların bir cevapları var mı?

Vatandaşın zaruri ihtiyaçlarına fahiş zamlar yaparak “Komşusu açken tok olarak yatan bizden değildir.”1 mealindeki hadis-i şerife masadak olanların hâli ne olacak? Ve adil olmayan gelir dağılımı, “Ben tok olduktan sonra başkası açlıktan ölse bana ne? Sen çalış, ben yiyeyim!”2 felsefesiyle hareket edenlerin hâli ne olacak?

Suçlu kanun-u adaletle cezalandırılmalı, amenna! Gerçekten bebek, çocuk binlerce genç, kadın, ihtiyar hastaları ‘terörist’ diye ilan edip hapse atanların hali ne olacak? Ya aileleri ailelere, cemaatleri cemaatlere kırdırıp toplumsal barışı berhava edenlerin hâli ne olacak?

“Harp boğuşmalarını merakla takip eden, bir tarafa kalben taraftar olur. Onun zulümlerini hoş görür, zulmüne şerik (ortak).”3 olursa, ya direkt zulmedenlerin hâli ne olacak? Zulme rıza zulümdür. “Ekser nâsın o zâlim eşhâsın harekâtına fiilen veya iltizâmen veya iltihâken taraftar olmasıyla, mânen iştirak eder, musîbet-i âmmeye sebebiyet”4 veren ve zalimleri ”fiilen, iltihaken ve iltizamen” müstebitleri destekleyip alkışlayanların hâli ne olacak?

İnsan “Yalnız kendine karşı cinayetini affedebilir. Kendi hakkından vazgeçse hakkı var; yoksa başkalarının hukukunu çiğneyen cânilere afüvkârâne bakmaya hakkı yoktur, zulme şerik (ortak) olur.”5 “Kim zerre miktarı şer işlemişse karşılığını görür.”6 mealindeki ayete göre hâli ne olacak?

Ya “Bir toplulukta bir takım günahlar işlenir, işlemeyenler o günahları işlemeyenlerden daha güçlü ve daha çok oldukları halde, engel olmazlarsa, mutlaka Allah hepsine birden cezâ verir.”7 hadisine göre bizim de hâlimiz ne olacak?

Bilhassa siz ey Risale-i Nur okuduğunu iddia edenler bir cevabınız var mı?

Burada “sus-pus” olanlar, yarın Hakkın divanında hâliniz ne olacak?

Dipnotlar:

1-Hakim, Müstedrek, 4/183, h. no: 7307.; 2-Mektûbât, s. 264.; 3-Şuâlar, s. 184.; 4-Sözler, s. 158.; 5-Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 167.; 6-Zilzal Suresi, 8.; 7-Ebû Dâvûd, Melâhim, 17; İbn-i Mâce, Fiten, 20.