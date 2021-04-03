Bizi hem korkuttu, hem düşündürdü!

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün 3. Dalgasının geldiğini ifade ederek şu çağrıyı yaptı: “Doktorlar ve hemşireler salgının üçüncü dalgasında verdikleri mücadeleyi tek başına kazanamaz. Onları yalnız bırakmamalıyız, davranışlarımızla desteklemeliyiz. Virüsü birlikte yeneceğiz.” (aa, Yeni Asya/01 Nisan 2021.)

Bu söz bizi hem korkuttu, hem güldürdü, hem düşündürdü! Ne ile savaşıyor ve yenmeye çalışıyoruz? Asker, silâh, cephane ve erzak ne durumda? Dünyadaki bütün virüslerin toplamı bir gram bile etmiyor!

Milyonlarca okul, üniversite. Yüz binlerce ilmi araştırmalar merkezleri… Yüz binlerce hastane, milyonlarca doktor, hemşire… İlâç ve tıbbî cihaz üreten binlerce dev teknik-teknolojik fabrikalar, laboratuvarlar Ve 7.8 milyar insanoğlu!

Ve toplam 80 trilyon dolar GSMH!.. İle savaş veriyoruz. Kime karşı? Dünyadaki tamamının toplamı bir gram bile etmeyen koronavirüsle!..

Sonuç: Hastaneler tıklım tıklım dolu! 1., 2., 3. Dalgalar geldi, 4.’sü yolda olabilir! Zira, bizimle dalga geçiyor belli!

Ne demişiz bu köşede onunla ilgili son yazımızda: Getirdiği mesajları tam almadık, tekrar ve daha şiddetli gönderildi!

Mesajlarının özeti şu:

l “Bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir…” (İlâhî bir hatırlatma, bir ikazdır. Yanlış gidiyor ve yanlış yapıyorsunuz; masum ve mazlumlara zulmediyorsunuz, haksızlık ediyorsunuz; vazgeçin!)

l “Ve bir kısmı keffâretü’z-zünubdur.” (Günahlarımıza keffarettir, inşaallah temizlemeye sebeptir.)

l “Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir.” (Bediüzzaman, Lem’alar, Enstitü/internet, s. 18.)

“Mesajı alamazsak daha şiddetli korona dalgaları gelmeyecek mi?”

Nitekim, 3. Dalgası da geldi…

Eğer hakkı hak görüp ittibaı, batılı batıl görüp içtinabı; eğer adaleti adalet görüp ittibaı, masum ve mazlumlara haksızlığı haksızlık görüp içtinap etmezsek koronavirüsün 4. Dalgası veya başka bir virüsün dalgası gelmeyecek mi?

Kimin askeriymişsin sen ey koronavirüs, ki, bütün insanlığı perişan ettin?!