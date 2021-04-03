"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 NİSAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Bizi hem korkuttu, hem düşündürdü!

Ali FERŞADOĞLU
03 Nisan 2021, Cumartesi
Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün 3. Dalgasının geldiğini ifade ederek şu çağrıyı yaptı: “Doktorlar ve hemşireler salgının üçüncü dalgasında verdikleri mücadeleyi tek başına kazanamaz. Onları yalnız bırakmamalıyız, davranışlarımızla desteklemeliyiz. Virüsü birlikte yeneceğiz.” (aa, Yeni Asya/01 Nisan 2021.)

Bu söz bizi hem korkuttu, hem güldürdü, hem düşündürdü! Ne ile savaşıyor ve yenmeye çalışıyoruz? Asker, silâh, cephane ve erzak ne durumda? Dünyadaki bütün virüslerin toplamı bir gram bile etmiyor!  

Milyonlarca okul, üniversite. Yüz binlerce ilmi araştırmalar merkezleri… Yüz binlerce hastane, milyonlarca doktor, hemşire… İlâç ve tıbbî cihaz üreten binlerce dev teknik-teknolojik fabrikalar, laboratuvarlar Ve 7.8 milyar insanoğlu!  

Ve toplam 80 trilyon dolar GSMH!.. İle savaş veriyoruz. Kime karşı? Dünyadaki tamamının toplamı bir gram bile etmeyen koronavirüsle!..  

Sonuç: Hastaneler tıklım tıklım dolu! 1., 2., 3. Dalgalar geldi, 4.’sü yolda olabilir! Zira, bizimle dalga geçiyor belli! 

Ne demişiz bu köşede onunla ilgili son yazımızda: Getirdiği mesajları tam almadık, tekrar ve daha şiddetli gönderildi! 

Mesajlarının özeti şu: 

l “Bir kısmı ihtar-ı Rahmânîdir…” (İlâhî bir hatırlatma, bir ikazdır. Yanlış gidiyor ve yanlış yapıyorsunuz; masum ve mazlumlara zulmediyorsunuz, haksızlık ediyorsunuz; vazgeçin!) 

l “Ve bir kısmı keffâretü’z-zünubdur.” (Günahlarımıza keffarettir, inşaallah temizlemeye sebeptir.) 

l “Ve bir kısmı, gafleti dağıtıp, beşerî olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir.” (Bediüzzaman, Lem’alar, Enstitü/internet, s. 18.)  

“Mesajı alamazsak daha şiddetli korona dalgaları gelmeyecek mi?” 

Nitekim, 3. Dalgası da geldi…  

Eğer hakkı hak görüp ittibaı, batılı batıl görüp içtinabı; eğer adaleti adalet görüp ittibaı, masum ve mazlumlara haksızlığı haksızlık görüp içtinap etmezsek koronavirüsün 4. Dalgası veya başka bir virüsün dalgası gelmeyecek mi? 

Kimin askeriymişsin sen ey koronavirüs, ki, bütün insanlığı perişan ettin?!

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üretici ve market fiyat farkı 5 kat oldu

    Yeni kuşak bağımsız çalışacağı iş modelleri istiyor

    Küresel salgında dünya genelinde son durum

    58 ilde sokak kısıtlaması başladı

    'Beklenen gibi olmadı'

    'Doğru bir açıklama değil'

    Tayvan'daki tren kazasında ağır bilanço: 48 ölü, 118 yaralı!

    Zor günler geçiren Latin Amerika'da son durum?

    Fransız Senatör Benbassa: Müslümanlardan ne istiyorsunuz?

    BioNTech aşılarının ilk dozuna başlandı

    'Biz de o tuzağa düşmeyeceğiz'

    Yeni Asya'nın Manevi Mimarı

    Fransa'da günlük vaka sayısı 50 bini geçti

    AYM’ye saldırmak hukuku tanımamaktır

    Lavrov: Ukrayna'yı yok edecekler

    Zübeyir Gündüzalp'ten bir mektup: Kaleler fedailer ister

    Yoğun bakımların durumu daha kötü olacak

    Biden Filistin’e yardımları arttırdı

    Kur’an’a kulak ver!

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Fitnelere en iyi cevap: Sükût ve hizmete devam
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Boncuk boncuk terleyenler ve terletenler
    Ali FERŞADOĞLU

    Bizi hem korkuttu, hem düşündürdü!
    Genel

    Üretici ve market fiyat farkı 5 kat oldu
    Mehmet ÇETİN

    Atmasaydı’nın hayata yansımaları
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Suriyeliler unutuldu mu?
    Çetin ACAR

    Gerçekten kurtulmuş muyuz?
    Muhammet ÖRTLEK

    Süveyş Kanalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.