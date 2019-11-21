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21 KASIM 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

“Çocuğumun sorularına cevap olacak Risaleler hangileridir?”

Ali FERŞADOĞLU
21 Kasım 2019, Perşembe
Nihat Düzdaş isimli yeni okuyucumuz, Müslümanlar olarak başta:

- Kendimizi,

- Çoluk-çocuğumuzu, gençlerimizi,

- Toplumumuzu ve geleceğimizi, hayatımızı, hatta mematımızı, yani, ebedî hayatımızı da ilgilendiren önemli bir meseleyi sordu. 

Mesajı şöyle: “Lise son sınıfta okuyan bir oğlum var. Geçtiğimiz yıl okuduğu okulda arkadaş çevresi aklına ‘Allahın varlığı, Peygamber Efendimizin (asm) Resullüğü, Allah’ın adaleti ve imanî konularda (en basit anlatımıyla) kafasını bulandırmışlar.

“Bu yılın başında okulunu değiştirdik. Oğlumun birçok konuda cevap aradığı sorular var. Her ne kadar dilimizin döndüğünce cevaplar vermemize rağmen tam anlamıyla ikna edebilmiş değiliz.

“Sürekli araştırıyorum; sorularına cevap olabilecek videolar bulup izletiyorum. Hamdolsun faydalı da oldu. İlk başta bunları izlemeyi de reddediyordu, ama şimdi kendisi de araştırma işine girdi.  Bugün yine bir sokak röportajı dinlerken benden Risale-i Nur kitabı istedi. 

Şükürler olsun Rabbime. Bu beni gerçekten çok sevindirdi. Kitabı araştırırken sizin gazetedeki köşe yazılarınızı okudum. 

Size bununla ilgili danışmak ve fikir almak istiyorum:

“1- Risale-i Nur’un oğlumun sorularına cevap olabilecek Risale hangisi ya da hangileridir?

“2- Külliyatın tamamını mı yoksa Risale Risale almak mı daha doğru olur?

“3- Hem benim hem de lise son sınıfta olan oğlumun zorlanmadan okuyabileceği sadelikte olan Risale var mı? (En sade anlatımla günümüz Türkçesine yakın güncellenmiş anlatım)

“Bana önerilerinizle yardımcı olacağınız ümidiyle size hayırlı günler diliyorum. Allah’a emanet olun.”

Aziz kardeşim Nihat,

Suallerinizi Kur’ân, Hadis ve onların tefsiri Risale-i Nur ışığında aklî, mantıkî, ilmî delillerini sunarak tek tek ve teferruatlı olarak cevaplandırmaya çalışacağız.

Şimdilik şu kadarını söyleyelim: Çocuklarımızın okullarını da değiştirsek, meskûn olduğumuz il, ilçe, köyü de değiştirsek yine ateist, deist (Allah’ı kabul edip, vahyi, peygamberi, kitapları, vesaireyi kabul etmeyen), Darwinist, materyalist, Marksist, komünist (açıktan telâffuz etmeseler de), tabiat ve maddeperest (tabiata, maddeye tapan), vs. gibi felsefik akımların, dinsiz feylosofların kafa karışıklıkları ve kafa karıştırmaları bitmez. Ve bunlardan kurtulamayız.

Zira, okullarımızda okutulan müfredat, kitaplar “Darwinizm, doğa, tabiat yaptı, tesadüfen, kendi kendine oldu, tabiatın mu’cizesi” gibi akıl, ilim, mantıktan uzak saçma sapan şeylerle dolu…

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