“Dindar iktidar” Çin’e bir şey demeyecek mi?

Şu vahşet haberden dehşete kapıldık! (İktidarın da, iktidarı destekleyenlerin de sessizliğinden de dehşete kapıldık!)

Ve şu işe bakınız; “ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde “soykırım” ve “insanlığa karşı suç işlediği” sonucuna vardıklarını söyledi!

Pompeo, “Çin yönetiminin Müslüman Uygur halkı başta olmak üzere Sincan’daki diğer etnik ve dinî azınlıklara yönelik insanlığa karşı soykırım işlediği sonucuna vardım. Çin’in ahlâka aykırı, topyekûn politikaları, Uygurlara yönelik sistematik ayrımcılıktır. Çin, Uygur halkının seyahat, göç etme, okula gitme ve toplanma, konuşma, ibadet etme gibi diğer temel insan haklarını ellerinden almaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Pompeo, “Çin’in kadınlara zorla kürtaj yaptırdığı, Uygur olmayan kişilerle evlenmeye zorladığı ve Uygur çocukları ailelerinden ayırdığı, 1 milyon sivilin haksız yere hapsedilmesi ve fizikî hürriyetinin kısıtlanması, zorla kısırlaştırma, haksız yere tutuklanan çok sayıda kişinin işkence görmesi, zorla çalıştırma, dinî ve inanç hürriyetlerinin kısıtlanması, ifade ve hareket hürriyetinin kısıtlanması” olarak sıraladı.

Çin yönetimine çağrıda bulunan Pompeo, şunları kaydetti: “Haksız yere tutuklanan herkesi serbest bırakın. Hapisleri, tutuklu kamplarını, ev hapislerini ve zorla çalıştırmaları ortadan kaldırın. Tutuklu merkezlerindeki her türlü işkenceyi ve istismarı durdurun. Uygurlara ve diğer zulme uğrayan azınlıklara seyahat ve göç etme hürriiyetlerini geri verin.”

Uluslar arası topluma da çağrıda bulunan Pompeo, Dışişleri Bakanlığı’na, bölgeyi izlemeye ve bilgi toplamaya devam etme talimatı verdiğini aktardı. (AA, Yeni Asya/19 Ocak 2021)

Zaman zaman AB, ve ABD gördünüz zalim Çin’e böyle tepkiler veriyor! Bu vahşet karşısında -sözüm ona dindar- iktidar ne yapıyor? Müslümanlık adına, insanlık adına niçin tepki vermiyor? Yoksa, Çin’in, “Sen kendine bak! On binlerce başörtülü, bebek, genç, ihtiyar, kadın, hasta insanı hapse attın, canlarına, mallarına, şirketlerine, maaşlarına el koydun!” demesinden mi korkuyor?

Bu vahşetten ders ve ibret almıyor; habire Çin’den aşı alıyor, mal alıyor!