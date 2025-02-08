"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2025 CUMARTESİ - YIL: 55

Everest Tepesi’nde sevap mı var?

Ali FERŞADOĞLU
08 Şubat 2025, Cumartesi
Bazıları cüz’i bir maaş için grizu patlamalarına hedef olabileceğini bile bile yerin derinliklerine iner. Kimi, altın için hayatını tehlikeye atarak sırtındaki büyük bir çuvalla uçurumdan yüzlerce metre yukarıya tırmanır.

Yapılan araştırmalara göre, dağcıların üçte biri kesinlikle ölüyor. Üçte biri kesinlikle ağır sakatlıklara maruz kalıyor. Geride kalan üçte biri de tavmalara... Geçtiğimiz senelerde haberleri yapılmıştı, 12 kurtarıcı dağcı kurtarmaya giderken yuvarlanmış, kendilerini bile kurtaramamışlar.

Madem öyledir, neden sonu ölüm ve en azından ağır sakatlık olan dağların zirvelerine tırmanıyorlar? Dağların zirvelerinde sevap mı, gümüş mü, altın mı, elmas mı var?

“İnsanda, ekseriyet itibarıyla hubb-u câh denilen hırs-ı şöhret ve hodfüruşluk ve şan ü şeref denilen riyâkârâne halklara görünmek ve nazar-ı ammede mevki sahibi olmaya, ehl-i dünyanın her ferdinde cüz’î-küllî arzu vardır. Hatta o arzu için hayatını feda eder derecesinde şöhretperestlik hissi onu sevk eder.”1 

Hubb-u câh; şöhret düşkünlüğü, makam sevgisi ve rütbe hırsıdır. Şöhretin en büyük afeti ve hastalığı ise riyadır, yani, gösteriştir. Olmadığı halde kendisini öyle göstermektir. Bir çavuşun kendisini paşa rütbesinde göstermesi gibi çok sıkıntılı bir durumdur.

Demek, “Hayatını feda eder derecesinde şöhretperestlik hissi onu sevkeder!” Dağa tırmananlar, tehlikeli gösteriler yapanlar gibi.

Şimdi muhakeme edelim: Meşhur olmak için kendi hayatını fedâ edenler; milletin hayatına önem mi verir? Siyaset dünyası buna delil değil mi?

“Ehl-i ahiret için bu his gayet tehlikelidir, ehl-i dünya için de gayet dağdağalıdır, çok ahlâk-ı seyyienin de menşeidir ve insanların da en zayıf damarıdır.”2 

Hubb-u câh, şöhret, makam, rütbe, mal hırsı, açgözlülük, zenginlik zirvesi için nice ibadet, adalet, dosdoğru şahitlik, doğruluk fedâ ediliyor. Düşüncesi bile tüyler ürpertir...

Dipnotlar:

1- Mektubat, s. 487.

2- Age.

Okunma Sayısı: 497
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    7 milyon konut depremde yıkılabilir

    Hayatların yeniden inşasında Türkiye’nin yanındayız

    Yaralar sarılamamış

    Enflasyon adalet ve ahlâkı da bozuyor

    Filistinli papaz: Gazze’de müezzin kalmazsa, ezanı ben okurum

    CHP, DDK ve TMSF düzenlemesinin iptali için AYM’ye gidiyor

    'Artık daha çok görülecek'

    Panama, Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nden ayrılıyor

    M. Esad Coşan’ı rahmetle yâd ediyoruz

    ABD'li Senatör Sanders: Trump'ın Gazze konusunda neyden bahsettiğini anlamak gerçekten imkansız

    Netanyahu: Suudi Arabistan, Filistin Devleti istiyorsa kendi toprakları üzerinde kurabilir

    ABD-Alaska'da 10 kişinin bulunduğu uçak kayboldu

    Marmara'yı depreme hazırlamalıyız

    Depreme dayanıklı binalar yapmalıyız

    Fransız muhalefeti: Filistin Devleti tanınsın

    Hesap sorulacak

    İslam İşbirliği Teşkilatı, Trump'ı kınadı

    YKS başvuruları başladı

    Ateşkes işgal için yapıldı

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Everest Tepesi’nde sevap mı var?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî’den hukuk ikazları
    Ahmet BATTAL

    Ba-kan istifa, ba-kan istifa
    Cenk ÇALIK

    Âliye anne (1306)
    Risale-i Nur'dan

    İhlâsı kıran ve riyaya sevk eden sebepler
    Mehmet ÇETİN

    Niçin hep kaderden yazıyorsun?
    Ö. Şevket Sipahi

    Selçuk ailesinden bir “garip” daha ahirete göçtü!
    Faruk ÇAKIR

    Japonya’yı yıkmayan deprem bizi niçin yıkar?
    Cevher İLHAN

    Deprem vaadleri hep havada kaldı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.