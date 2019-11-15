"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Evliya ve şeyhlerden binlerce kat vird, tesbih ve zikir mümkün

Ali FERŞADOĞLU
15 Kasım 2019, Cuma
Vird; tasavvuf ve tarikatte günlük olarak yapılan ders ve zikirin adıdır.

Bu ders, şeyh veya vazifeli halifesi tarafından müridin kalbindeki manevî hastalıkları yok etmesi için verilir.

Zikir Allah’ı anmaktır, anlamaktır, tefekkürdür.

Vird, kişiye özel verilen zikir dersidir. Ve kalpten Allah’ı zikretmenin adıdır.

24 saat içinde bir defa yapılır. Yani, en azı 5000 defa kalp üzerinde Allah adı zikredilir.

21.000’den sonrası 101.000’e kadar olanına “letaif zikri” adı verilir.

Bundan sonra da nefiy ve ispat (kelime-i tevhid zikri) adıyla zikir yapılır.

Gerçek, realite şu ki, bir mü’min için bugün, farzların dışında günde yüzlerce rekât nafile namaz kılmak, binlerce vird yapmak (duâ ve zikir) ve salâvat getirmek uzun zaman alıp yorucu olabilir.

Ömrü kısa, lüzumlu işleri çok olan takat getirebilir, fırsat bulabilir mi?

Bediüzzaman, Risale-i Nur ile tasavvufu-tarikatı çağımıza uyarlayarak, astrofizik hesap ve rakamların şartlarına göre bir vird ve zikir geliştirmiştir. 

Şöyle ki: ”Ehl-i velâyetin amel ve ibadet ve sülûk ve riyazetle gördüğü hakikatler ve perdeler arkasında müşahede ettikleri hakaik-i imaniye, aynen onlar gibi, Risale-i Nur, ibadet yerinde, ilim içinde hakikate bir yol açmış; sülûk ve evrad yerinde, mantıki bürhanlarla ilmi hüccetler içinde hakikatü l-hakaike yol açmış; ve ilm-i tasavvuf ve tarikat yerinde, doğrudan doğruya ilm-i kelâm içinde ve ilm-i akide ve usûlü din içinde bir velâyet-i kübra yolunu açmış ki, bu asrın hakikat ve tarikat cereyanlarına galebe çalan felsefî dalâletlere galebe ediyor, meydandadır.” 1

Risale-i Nur, çok kısa bir tarikat, bir yol bulmuş. 

Günde 5 bin, 10 bin, 101 bin değil, bir anda milyon, milyarlarca vird, teşbih ve zikir yapmanın mümkün olduğunu göstermiş:

“Şu kısa tarîkın evrâdı/virdi, ittibâ-ı sünnettir; ferâizi işlemek, kebâiri terk etmektir. Ve bilhassa, namazı tâdil-i erkân ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihâtı yapmaktır.” 2 

Meselâ, astro-fizik çağın şartlarına uyarladığı tefekküri vird, yani teşbih ve zikrin onlarca örnekten yalnızca birisi:

“Yâ Rabbi! Bismillâhirrahmânirrahîm hakkı için, yâ Allah, yâ Rahmân, yâ Rahîm!

“Efendimiz Muhammed’e ve onun bütün âline ve ashabına, bütün Risale-i Nur hurufatının adedince, bu adedin dünya ve âhiretteki bütün ömrümüzün dakikalarının âşireleriyle darbı adedince, bütün bu adetlerin de benim ömrüm müddetince zerrât-ı vücudumun sayısıyla darbı adedince salât ve selâm et. Amin” 3 

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Emirdağ Lâhikâsı, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999. 2- Bediüzzaman, Sözler, Risale-i Nur Enstitüsü/internet, s. 438. 3- Bediüzzaman, Şuâlar, Risale-i Nur Enstitüsü/internet, s. 161.

Okunma Sayısı: 214
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Komşusu açken tok uyunmaz

    Bu skandallarla yargı nereye?

    Çalışan yoksulluğu yüzde 11 arttı

    Milliler bir ilke imza attı

    Müslüman kimliğine uygun yaşamalıyız

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz

    Milli Takım EURO 2020'yi garantiledi
    📷

    Samimiyet Urfa sokaklarına yansımış

    Erbaş: Kudüs yeniden barış şehri olmalı

    İstanbul'un ilçelerinin 2020 bütçesi belli oldu

    Endonezya 7,1'le sallandı, tsunami uyarısı yapıldı!

    Terör örgütü PKK'ya tıbbi cihaz gönderildiği iddiası hakkında açıklama

    Yunanistan'da birçok üniversite öğrenciler tarafından işgal edildi

    Google'dan çocuklara ilişkin açıklama

    Arakanlı Müslümanlara ilişkin yeni gelişme

    Şehir Üniversitesini Kılıçdaroğlu mu savunsun?

    EGM'den renk körlüğü kararı

    ABD Suriye'de petrole odaklandı

    MSB: Türk ve Rus unsurları altıncı kara devriyesini de tamamladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kararlı duruş,” öyle mi?
    Genel

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz
    Ahmet BATTAL

    Ne verdiysek geri mi alıyoruz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Akrabalar arası hassas çizgiler
    Genel

    Bu skandallarla yargı nereye?
    Faruk ÇAKIR

    Ekran yarası
    Genel

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şeyh Sünûsî Millet Meclisi’nde
    Ali FERŞADOĞLU

    Evliya ve şeyhlerden binlerce kat vird, tesbih ve zikir mümkün

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.