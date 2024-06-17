Hacc; hak, hürriyet ve adalet dersi ve eğitimidir

Bilindiği gibi, Haccın farzı, “ihrama girmek, Arafat'da bir müddet beklemek, Kâbeyi tavaf edip ziyâret etmek” üzere üçtür.

Bunun için dünyanın dört bir yanından kalkıp, pek çok masraf yapıp, sıkıntı, meşakkat, zahmet ve tehlikelere katlanarak yollara düşmenin bir çok hikmet ve faydaları olmalıdır. Bir âyette buna mealen, "İnsanlara haccı ilân et... Tâ ki, orada dünyalarına ve âhiretlerine âit faydalar bulsunlar"-Hacc, 27-28.; şeklinde işâret edilir.

Haccın tek bir gâyesi var: O da Allah rızasını kazanmaktır! Ancak, O en güzeli yaratır, en faydalı işleri emreder. Dolayısıyla Hac ibâdetine de, binlerce hikmet ve fayda koymuştur. Haccın, namaz, oruç, zekât (beden ve sıhhatin zekâtı) kurban, sadaka, güzel ahlak, sabır, tekbir, tehlil, zikir, şükür, fikir, tesbih, duâ gibi çok yönlü ibâdetleri içinde topladığını biliyoruz.

Hac, bir sabır eğitimidir. Kâbe yollarına düşen bir insan, yolculukta binbir meşakkat ve zahmetlerle başbaşadır. Türlü türlü fıtratlarla karşılaşmaktadır. Huyları, mizaçları, kültürleri, iklimleri, dilleri, mezhepleri, meşrepleri, meslekleri ayrı ayrı insanlarla yolculuk etmekte, onlarla buluşmakta, bir arada kalmakta, sabırların her çeşidini tatmaktadır. Sabır eğitimini alarak memleketine dönen bir insan, insanlık için, engelleri aşmaya, problemleri çözmeye adaydır. Değişik ahlâk ve huydaki insanlarla omuz omuza gelmeye, beraber çalışmaya hazırdır.

Hac, insanı âdetâ melekleştirir. Allah rızasını esas alıp yola çıkan, midesi ve nefsî istekler etrafında değil, Beytullah etrafında dönen; devamlı taat, ibâdet ve zikirle meşgul olan, sabrı öğrenen, arkadaşlarıyla kavga etmeyen, şahsına karşı yapılan hakaretleri, işlenen kusurları problem haline getirmeyen insan melekleşir.

Hac, hak ve hürriyetleri; her canlının hayat hakkına saygı göstermeyi öğretir, şiddet duygularını törpüler. Çünkü, mukaddes hacc yolunda ve ihramlı iken saç-sakal tıraşı olmak, vücudundan bir kıl dahi koparmak, tırnak kesmek, av hayvanlarını öldürmek, avcıya hedef göstermek, yeşillikleri koparmak; cinsî münasebette bulunmak, hattâ şehvet muhtevâlı konuşmalar yapmaktır.

Yola düşen bir hacı adayı şunu görür, düşünür, konuşur, meşveret eder: Bu mübarek beldelerde, Hz. Adem'den başlayıp, âhirzaman peygamberi Hz. Muhammed'e kadar (asm) gelip geçen 124 bin peygamberin, 124 milyon evliyanın, 100 bini aşkın Sahâbînin hak, hürriyet, adalet, iyilik ve güzelik uğruna vermiş olduğu mücâdelelerin hâtıraları vardır. Zâlim ve haksızlara karşı direnmeleri vardır, insanları hak yola dâvet etme kavgası vardır. Bütün bu hâtıralar hacının dünyasında tekrar tazelenir, pekişir.