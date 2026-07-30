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30 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

...Hayali cihan çökertir! (2)

Nahit TOPALOĞLU
30 Temmuz 2026, Perşembe
“Geçmiş zaman olur ki hayâli cihan değer.”

Adını bilmeyenlere dahi bu güzel mısrâını 16. yüzyıldan günümüze ulaştırabilmiştir Hayâlî.

Bugün ne Hayâlî gibi tevriyeyi böylesine ustalıkla kullanan şairler kaldı; ne de dönüp baktığımızda "hayâli cihan değer" diyebileceğimiz hatıralar...

***

*4 Temmuz 2003’te Kuzey Irak  Süleymaniyedeki Türk karargâhına işgalci Amerikan askerleri, baskın yaparak 3’ü subay 8’i astsubay 11 Türk askerinin başına, “çuval” geçirmişti. 

Bu olayın “en azından bir nota (muhtıra) ile kınanması” çağrılarına Başbakan Erdoğan ne cevap vermişti?

-Ne notası, müzik notası mı?” 

Daha sonra bu çuvalcı ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Raymond Odierno Ankara’ya gelecek ve Org. Hulusi Akar tarafından Genelkurmay’da karşılanacaktı.  

Durun, erken homurdanmayın, daha tüy dikilecek!

Org. Hulusi Akar, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı mevkidaşı çuvalcı Org. Ray Odierno’ya iade-i ziyarette bulunmak için ABD’ye gider.

 İlk önce Washington’da Arlington ulusal mezarlığını ziyaret eden Org. Akar, oraya çelenk bırakır ve ardından ABD Kara Kuvvetleri Komutanı mevkidaşı çuvalcı general Odierno ile buluşur. 

Ocak 2015’te Fort Myer askerî üssünde 100’e yakın üst düzey askerî yetkilinin katılımıyla düzenlenen törende esas duruştaki Akar’a çuvalcı general tarafından ABD “Liyâkat Madalyası” (Liyâkat  Lejyonu) takılır. 

Kaderin cilvesine bakınız ki Amerikan yarması çuvalcı generalin birliklerinden birisi olan ve Irak’ın kuzeyinde konuşlanan 25’inci tümen, Kore’de bizimle birlikte savaşmış. Bu 25’inci tümeni de  diğer ABD ve Birleşmiş Milletler birliklerini de yok olmaktan bizim kahraman tugayımız kurtarmıştı; hem de 3 kez.

Güney Kore içinde hızla 400 km ilerleyen düşman karşısında bozguna uğrayan ABD komutası altındaki BM Ordusu kaçıyor. Kaçışlarını garantiye almak için de, Yarımadaya geleli henüz bir ay olan Tugayımızı cepheye sürüyorlar. 

1950  Kasım’ının son günlerinde, Kunuri’de her tarafı kuşatılmasına rağmen taarruzu durduran tugayımız 218 şehit vererek çemberi yarıyor. Bu başarı üzerine ülkeyi terk etmek amacıyla gemilere bindirilmek üzere olan ABD ve Birleşmiş Milletlere ait birlikler tekrar geri çevriliyor. 

Benzer kaçış ve kurtarışlar  Ocak 1951de Kumjang Yang-ni, 26 Mayıs’ta ise Wegas’ta da tekrarlanıyor. 

Zavallı Kore halkını kaderleriyle baş başa bırakıp sıkışınca kaçmayı alışkanlık hâline getiren ABD’nin işte bu çuvalcı generali, esas duruştaki Akar’a Liyâkat Madalyası takıyor.

-Peki bu Liyâkat Nişanı niçin verilmiş Akar’a?

Açıklamaya göre gerekçe şu:

- Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hulusi Akar’ın  Suriye konusundaki tutumu ve Türkiye ile ABD askerî kuvvetlerinin iş birliğine sağladığı katkı!

Eee, kolay mı? 11 Türk subayının başına çuval geçireceksin ve Kara Kuvvetleri Komutanı “gık” çıkarmayacak. ABD, madalyayı tabiî ona verecek, sana verecek değiller ya!

Hem de “Ne notası, müzik notası mı?” dediğimiz müzik notaları eşliğinde!

Geçmiş zaman olur ki…

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