Hadis ve Sünnetin sahihliği - 2

“Hadis âlimleri nasıl olur, binlerce hadîsi biri birinden ayırmaya muvaffak olurlar?” diye bir soru akla gelebilir.

Bunun anlamak ve denemek koy. Mesela, Bediüzzaman Said Nursî, İmam-Gazâli, İmam-Ahmed Elfarukî ve sair müfessirler, müellifler hakkında az ihtisas sahibi olanlar bile, hangi cümlelerin kime ait oldudunu çok kolalıkla fark eder, seçebilir.

Mehmed Akif Ersoy, Yahya Kemal Beyatlı ve Necip Fazıl Kısakürek gibi şairlerin, şiirlerini biri birine karıştırsınlar. Bu konularda az bilgi sahibi olanların önüne koysunlar, az sonra, hangi satırın kime ait olduğunu biri birinden ayırır. Zira, her bir alimin veya şairin yazı ve şiirinin üzerinde kendi üslup ve belağatının damgası vardır.

Bu yazıyı iki kesim için kaleme aldık. Birisi, “Hadise gerek yok, biz yalnız Kur’ân İslamını kabul ederiz, Kur’an ne diyorsa o…” İkinci kesim ise, “Mezhep imamları Kur’ân’ı ve Sünneti anlayamadı. Kur’ân’ı rafa kaldırıp kendi görüşlerini ileri sürdüler! Biz de Kur’ân’ı anlarız, içtihad, mütçtehid diye bir şey yok…” iddiasında…

Sünet-i Seniyyeyi, hadis-i şerifleri ve Kur’ân ile Sünnet-i Seniyye’ye ittiba eden, onları yorumlayan ibadetlerini ihlas ve takva ile ile ifa eden geçmiş dönemlerin faziletli alimlerini aradan çıkarıp kendilerini ortaya koyuyor! Öte yandan Peygamberimizi (asm) izafe edilen birkaç söz uğruna, ilimlerinin kifayetsizliği yüzünden hikmetini anlayamadıkları tüm sahih Hadis-i Şerifleri inkara kalkıyorlar. Kendileri, Kur’ân hakkında ahkam kesecek, ama, Kur’ân’ın vahyedildiği Peygamberimiz onu yorumlamayacak? Böyle saçma-sapan bir düşünce gerçek olabilir mi?

Peki, diyelim ki, siz kendinize göre Kur’ân’ı anlayacaksınız. Dini emirler, nehiyler Kur’ân’da teferruatlı olarak açıklanmıyor; temel kurallar “anayasa” gibi konuyor. Abdesti nasıl alacak, namazı ne zaman ve nasıl kılacaksınız? Orucu nasıl tutacak, orucu bozmayan, bozan halleri nasıl bileceksiniz? Zekâtı kime, hangi zaman dilimlerinde vereceksiniz? Aile yuvasını nasıl kuracaksınız? Nikâhın şartları nedir? Eşlerin, aile biriylerinin biribirine karşı hakları, görevleri nelerdir?

Ahlaki kaideleri, prensipleri, kıstasları, normlarını kime göre belirleyeceksiniz? Hayatınızı Kur’ân’a göre nasıl yaşayacaksınız? İnsanlar adedince bakış zaviyeleri ortaya çıkar. O zaman kaos olur.

