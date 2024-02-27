‘Hak’larımız reddedenleri reddetmeyecek miyiz?

Önce şu habere göz atalım: “Gelecek-Saadet TBMM Grubu’nun, kamu harcamalarında yaşanan israfın detaylı bir şekilde incelenmesi ve bu sebepten kaynaklanan maliyetlerin araştırılması için verdiği Meclis Araştırması talebi, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.”1

Ya bundan önce neler, neler reddedildi: 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağıyla ilgili adli ve siyasi süreçlerin işletilmesi amacıyla verdiği önerge”1 “Darbe kalkışmasının askeri ayağı Yurtta Sulh Konseyi’nin, siyasi bir taraf ve grupla ilişkilerinin belirlenmesine ilişkin araştırma önergesi” AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.2 Madenlerdeki ölümlerin araştırılması önergesi, Soma faciası Nisan 2014’te reddedildi. Diyarbakır, Ankara ve Suruç saldırıları - Aralık 2015, Manisa’da askerlerin zehirlenmesi - Haziran 2017, Kobani hadiseleri - Temmuz 2017, ‘Man Adası’ belgeleri - Kasım 2017, 15 Temmuz darbe girişiminin ve siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması önergesi, Çorlu’daki tren kazası - Temmuz 2018, Vatandaşı yoksulluğa sürükleyen sebepler, Kur garantili mevduat sisteminin getireceği borç yükü, Elektriğe yapılan zamlar vs. gibi binler kanun teklifi, Meclis Araştırma önergesi ya reddedildi, ya gündeme alınmadı veya hiç görüşülmedi…

Akıl, vicdan ve insaf sahipleri olarak kendimize soralım: Başta hukuk, adalet, yönetim ve ekonominin çökmesinin sebebi bunlar değil mi? Araştırma önergelerini, şeffaflık ve sorgulamayı reddedenler; başta adaleti, hukuku, ekonomiyi çökertenler, foyalarını istibdat ile gizleyen müstebit “hırsız, yolsuz, rüşvetçiler” değil mi? Unutmayalım:

Meşrutiyet/demokrasi adalet, meşveret, sorgulama ve şeffaflıktır. İstibdat ise, “sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir.”3 “Meşrûtiyette sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (setlenmiş, kapalı); istibdatta ise açıktır.”4

Reddedenleri reddedelim; tâ ki, ehl-i hamiyeti kendi elimizle, “hırsız, yolsuz, rüşvetçi, gasıp…” yapmayalım! Zira, “Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse, ehl-i hamiyeti dahi müstebit eder.”5 Başta samimi ve dürüst olanlar, hak ve hürriyetlerimizi bilmediğimizden, aramadığımızdan istibdada yönelirler.

Gözlerimizi açalım artık! Müstebit suistimalcileri reddetme sırası bize gelmedi mi?

Dipnotlar: 1-https://www.yeniasya.com.tr /gundem/israfin-arastirilmasini-da-reddettiler.; 2-https://www.sozcu.com.tr/15-temmuz-onergesini-akpliler-reddetti; 3-ESDE, Münazarat, yeni tanzim, s. 159.; 4-Age., Enst./intr., s. 39.; 5-Age., s. 74.