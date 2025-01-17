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17 OCAK 2025 CUMA - YIL: 55

İktidar niçin fiyasko yaşıyor?

Ali FERŞADOĞLU
17 Ocak 2025, Cuma
İktidar ve muhipleri cemiyeti mensuplarının Suriye meselesinde attıkları zafer nutukları, ki, daha önce, İran-Humeyni, Filistin/Gazze, Libya, Irak, Kuzey Irak, vs., vs., için de atmışlardı- fiyasko ile neticelendi. Neden daima isabetsiz kararlar veriyor ve vahim sonuçlar alıyorlar?

Maalesef, “dindar siyasalcı” zihniyetin fikir babalarının birçoğunun siyasî altyapı, birikim, feraset ve öngörüleri isabetsizdir. Zira, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’nin bu zamandaki içtimâî ve siyasî ölçülerini çağımız şartlarına göre ortaya koyan Risale-i Nur’u lâyık-ı vech ve istifade için okumuyorlar.

Bazıları “Cahil mutaassıplar, dinde hassas, muhakeme-i akliyede noksan”dır.1 Bir kısmı halen farkında değil: Müslümanlar günümüz siyasetinde “kurucu” değil, “oyuncu”dur! Günümüz siyasetini Deccalizm/Süfyanizm, kapitalizm, Kemalizm kurgulamıştır! Ve, “yalancı, gaddar, menfaat üzerine dönen canavar siyaset” olarak dizayn etmiştir. Ve güç, bu menfî cereyanların elindedir. “Biz müteharrik-i bizzat değiliz, bilvasıta müteharrikiz [kendimizden değil, vasıta ile, dolaylı olarak hareket ediyoruz]. Avrupa üflüyor, biz burada oynuyoruz. O tenvim ile [uyutarak] telkin eder, biz kendimizden hayal edip, asammâne [sağırcasına] tahribimizde eser-i telkini icra ederiz [ne telkin ederse yerine getiririz].”2

Zira, ilim ve onun ürünü olan teknoloji, ilm-i siyaset, diploma, zenginlik, para onun elindedir! Fertleri, aileleri ve toplumları istedikleri gibi kendi siyasetleri doğrultusunda manipüle edip yönlendiriyorlar. Bu siyasetle insanlar, “Ya aklını dağıtır, manevî bir divane olur; ya kalbini dağıtır, manevî bir dinsiz olur; ya fikrini dağıtır, manevî bir ecnebi olur.”3 Ve onlar gibi düşünür. Dolayısıyla bu siyaset; tarafgirdir, zulme sebebiyet verir. Kalbleri bozar. Fikri hezeyanlaştırır (saçmalatır). Siyasîleri büyük vartalara atar.

Müslümanlar ve bilhassa dindarlar, ilm-i siyaset, yani, “yüksek İslâm siyaseti” ve “Kur’ân siyâsetini” tahsil etmeli. Özellikle, hürriyet, adalet, meşveret, meşrûtiyet, cumhuriyet (demokrasi), laiklik, istibdat gibi yüzlerce siyasî kavramları Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyeye göre öğrenmelidirler! Aksi hâlde vartadan vartaya, tuzaktan tuzağa düşmekten kurtulamazlar!

Dipnotlar:

1-Divan-ı Harb-i Örfî, Enst./intr., s. 45.; 

2-Sünuhat, s. 64.; 3-Kastamonu Lâhikası, s. 306.

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  • Pelin Kurukahveci

    17.1.2025 01:20:24

    Şam'ın fethedilmesine sadece siyasi islamcılar değil, nurcular da sevindi. Sadece nurcular değil Yeni Asya cemaati mensupları da sevindi. Ümmet için iyi olan ve istenilen şeyler vuku buluyorsa buna sevinmekte nasıl bir beis olabilir? Sonucunu Allah bilir. Üstadımız Cumhuriyetin kurulmasına sevinmedi mi? Sonra kemalist sistem geldi diye üstadımızın sevinmesi öngörüsüzlük olabilir mi?

  • Pelin Kurukahveci

    17.1.2025 01:14:05

    Menderes ABD'nin organizasyonu ile Bağdat Paktını kurdu. Kısa süre sonra pakt dağıldı. Bu paktı Üstadımız desteklemişti. Paktın sonucuna bakarak Üstadımız için de yukarıdaki eleştirileri yapabilir misiniz?

  • Pelin Kurukahveci

    17.1.2025 01:13:47

    Peki hocam ne öneriyorsunuz? Müslümanlar ne yapmalı? Risale-i Nurları okusunlar demek yeterli mi?

Risale-i Nur Külliyatı

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