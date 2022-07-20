İktidarın iflâsının salasıdır bu!

AKP; “3-Y, yani, yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar kalkacak” vaadiyle iktidar oldu. AB’ne girilecek, eğitim, TV’deki ahlaki çarpıklıklar sona erdirilecekti. Ne var ki, yolsuzluk, yoksulluk arttı! Adalet çöktü. Ahlak dibe vurdu, eğitim berbat, tv kanalları ufunet saçıyor! Bunları biz değil, rakamlar söylüyor:

“TÜİK’e göre tüketici fiyatları yıllık bazda enflasyon yüzde 78,62.” “Faiz oranı yüzde 15 civarında Benzin 25 küsür lira. Dolar, Euro 18 tl civarında. Asgari ücret, 2005’te 10 çeyrek altın, 2022’de 3 çeyrek altın ediyor! Ekonomistler, eğitimciler, sosyal bilimciler, iktidara diyor ki:

“Dış borç dört kat arttı. Bütün ekonomi enkazın altında kalır. İflas kapıda. Riskler arttı. (Ficht’en Türkiye raporu) Ehliyet ve liyakat kuralı (işi ehline, uzmanına vermek) geri getirilmezse çöküş hızlanır. Derhal tedbir alın. Tek adam, her alanda enkaz yığını bıraktı.” Tek adamcılığı oynamaya devam eden AKP hutbe ve gece salaları okutuyor! AKP’lilerin perişan ettikleri toplumun yüzüne bakacak halleri kalmamıştı! Olsa olsa iktidarın iflasının salalarıdır bunlar! İktidardan beslenen bazıları hala bu oyuna inanmaya devam edecektir. Ancak, Risale-i Nur’u “anlayarak ve kabul ederek okuyan” herkes Bediüzzaman’ın şu teşhis ve tesbitlerinden hareket etmek zorunda:

● Geri kalmamızın temel sebebi hukuka tabi olmaksızın şahsa bağlı baskı, keyfilik ve “Muhâlefet meşrû ve samîmi bir muvâzene-i adâlet (denge) unsuru”nun olmayışıdır.Her yerde iktidar vardır; muhalefet demokrasilerde olur. Murakabe, şeffaflık yoksa keyfilik, yolsuzluk alır başını gider bugün olduğu gibi!

● Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler. (Tarihçe-i Hayat, s. 78.)

● Bazı rüesa ile haksız olarak millete fedakârlık iddia eden sahtekâr hamiyetfüruşlar veya velayeti dava eden ehliyetsiz bazı müteşeyyihlerdir.” (Münazarat, s. 55.)

● “Riyaset-i şahsiyenin kat’iyen aleyhindeyim.” (Eski Said Dönemi Eserleri, Nutuk, s. 196.)

● “Meşrutiyet hâkimiyet-i millettir. Yani efkâr-ı âmme­nizin misal-i mücessemi olan mebusan hâkimdir; hükûmet, hâdim ve hizmetkârdır.” (ESDE Münazarat, s. 170.)

Tâ ki, güç, şeffaflık, murakabe, sorgulama, kontrol ve adalet olsun!