İmtihanları kazananlardan olalım

Fânî dünyanın basit işleri için bile onlarca imtihandan geçeriz.

Elbette sonsuz hayat için de imtihanlardan geçiriliriz. Zira, “Din bir imtihandır. Teklif-i İlâhî (tercihimize bırakılan ibadet, emir ve yasaklar) bir tecrübedir.”1 “Biz kullarımızı her zaman imtihan ederiz”2 ve “Ey insanlar! Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık; bakalım sabredecek misiniz?”3 meâlindeki âyetlere göre de biribirimizle imtihandayız!

Anne-babamız, çocuklarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz, akrabalarımız, komşularımız, iman ve Kur’ân hizmetindeki arkadaş, yoldaşlarımız, müminler ve tüm insanlıkla imtihandayız!

Müfsidler, bozguncularla da imtihandayız. Deccalizm/Süfyanizm ve onun kolları “Gizli ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik, zındıka komiteleri…”4, materyalizm, kapitalizm ve Kemalizm ile de imtihandayız! “Hubb-u cah (makam, mevki, şan, şöhret düşkünlüğü), her türlü “havf/korku” damarı) “tamah” (mala karşı aç gözlük), asabiyet, korumacılık, milliyetçilik, enaniyet (benlik, egoizm) ve dünyanın cazibedar”5 şeyleriyle de imtihandayız!

İnsan, imtihan, hizmet olan yerde problemler kaçınılmazdır! Zira, onlar da imtihan vesilesidir! Kur’ân ve Sünnet-i Seniyyenin bu zamandaki psiko-sosyal, siyasî, ekonomik ölçü ve stratejilerini İhlâs Risalesinde de ortaya koyan Bediüzzaman; “Mühim ve büyük bir umur-u hayriyenin çok muzır mânileri olur. Şeytanlar o hizmetin hâdimleriyle çok uğraşır.”6 der; kurulan tuzaklara karşı hepimizi uyanık olmaya davet eder.

Şu mealdeki ayet de hepimizi titretmeli: “İnsanlar, imtihandan geçirilmeden, sadece ‘İman ettik’ demeleriyle bırakılacaklarını mı sandılar? Andolsun ki, biz onlardan öncekileri de imtihandan geçirmişizdir. Elbette Allah, doğruları ortaya çıkaracak, yalancıları da mutlaka ortaya koyacaktır.”7 Ve unutmayalım: “Ticaret ve memuriyet [vazife, görev] için, mühim vazifelerle bu dâr-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar, ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmam ettikten sonra, [ya mükafat ya ceza için] yine onları gönderen Hâlık-ı Zülcelâllerine dönecekler...”8

Tevvab-ı Mutlak doğrulardan, tevbe edenlerden, imtihanları kazananlardan eylesin!

Dipnotlar:

1-Sözler, Enst./intr., s. 241.; 2-Mu’minûn Suresi, 30.; 3-Furkan Suresi, 20.; 4-Sözler, s. 366, vd.; 5-Mektûbât, 401-414.; 6-Lem’alar, s. 164.; 7-Ankebût Suresi, 2-3.; 8-Mektûbât, s. 222.