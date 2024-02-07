"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

İttihad-ı İslâmı kim, nasıl gerçekleştirecek?

Ali FERŞADOĞLU
07 Şubat 2024, Çarşamba
Kardeşimiz S. Alemdar, “Birleşmezsek zulümler bitmeyecek. “En büyük farz vazifesi olan ittihad’ için diğer STK, cemaat, tarikat, vs. ikna etmemiz lâzım değil mi?” diye sordu.

Cemaat mensubu fertler olarak asla acze ve ümitsizliğe düşmeden daha büyük gayret göstermeli. Zira, “Yeis, aczden gelir. Yeis, mâni-i herkemâldir. Hamiyet ise, şiddet-i mevânia karşı şiddetle metânet etmektir.”1

İslam birliği için önce İttihad-ı İslam kavramını teferruatıyla anlamak, öğrenmeli ve altyapısı, ittihad-ı iman, ittihad-ı ilim, ittihad-ı uhuvvet, ittihad-ı fikir teşekkül ettirmeli. Müslümanların başına gelen bir musibet ve felaket için, yalnızca kader boyutuna bakıp, “Onlar hak etti, kader de adalet etti!” diye inanırlarsa ittihad-ı kader olmaz ve ittihad gerçekleşmez. Ve şu fikirde de ittihad etmeliyiz:

“İttifak hüdâdadır, hevâda ve heveste değil.”2 Yoksa, “menfaat üzerine dönen canavar siyaseti” uygulayanlar ve milleti hasis menfaat ve çıkarları için biribirine düşüren siyasetçiler değil! Biz vatandaşlar “katil İsrail mallarına boykot” ederken, iktidarın ihracat-ithalatları (yüzlerce gemi ile mal savkiyatları) devam ettirilirken… Müslümanlar, Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’yi dinlemeyip, sabahtan akşama kadar siyasi liderlerini dinler ve ona göre hareket ederse ittihad-ı İslam gerçekleşmez. Ferdi ferde, aileyi aileye kırdıran kutuplaştırıcılarla kim ittihad, ittifak eder? “Komşusu açen yatan”lar ittihad-ı İslamı temin edemez! “Menfaat üzerine dönen canavar siyaseti” takip edenler ittihada gelmez!

Unutmayalım ki, ittihad-ı İslam dahil her meselede vazifemiz, yalnızca tebliğdir, vazife-i İlahiyeye karışmamaktır. “İnsanın elindeki cüz-ü ihtiyarî ile işledikleri ef’allerinde, Cenâb-ı Hakka ait netâici düşünmemek gerektir... Üstad-ı mutlak, muktedâ-yı küll, rehber-i ekmel olan Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm, ‘Peygambere düşen, ancak tebliğ etmekten ibarettir.’3 (mealinde) olan ferman-ı İlâhînin… sırrıyla anlamış ki, insanlara dinlettirmek ve hidayet vermek, Cenâb-ı Hakkın vazifesidir; Cenâb-ı Hakkın vazifesine karışmazdı.”4 “İnsanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade sa’y ve gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş.”5

İttihad-ı İslâmı “seyasetçiler” değil, Kur’an’ın çağdaş tefsiri Risale-i Nur sağlayacak!

Dipnotlar:

1-Münazarat, Enst./intr., s. 30.; 2-Hutbe-i Şâmiye, s. 93.; 3-Nur Suresi, 54.; 4-Lem’alar, s. 135.; 5-Hizmet Rehberi, s. 234.

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Divan kararına saygı gösterin

    Mao sansürü gibi

    Deprem Fonu: Adı var, kendi yok

    Türkiye'nin nüfusu açıklandı - İstanbul en çok, Bayburt da en az nüfusa sahip il oldu

    Ben-Gvir, Biden'dan ''Alzheimer'' ifadesi için özür diledi

    Lazzarini: Gazze'de 100 bine yakın kişi öldürüldü, yaralandı veya kayboldu

    İstanbul Adliyesi’ndeki saldırı girişimine ilişkin son açıklamalar - 2 DHKP/C’li terörist etkisiz hale getirildi - 3'ü polis 6 kişi yaralandı

    Depremzedeye verilen sözler tutulmadı

    Yazıklar olsun size

    Enkaz atıkları zehir saçıyor

    Türkiye demokrasi ve hukukta küme düştü

    319 bin ev 46 bine düştü

    TÜİK’ten elinizi çekin

    Deprem bağışları ne oldu?

    Tünel dedi, kuyu çıktı

    Gazze 122 gündür İsrail saldırısı altında - Gazze'deki soykırımda 27 bin 478 Filistinli katledildi

    Depremlerde ölenler Berlin’de anıldı

    TÜİK: 64.86; ENAG: 129.11

    Ortak ATM gibi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir yıl sonra
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Deprem şâibeleri derinleşiyor
    Hasan KOÇ

    Ağlatan vefatlar
    Ahmet BATTAL

    CHP, siyaset ve Avrupa Birliği
    Süleyman KÖSMENE

    Derste uyunur mu?
    Risale-i Nur'dan

    Mi’racın akabinde yaşanan mu’cizeler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şân-şöhret-servet düşkünlüğü
    Hüseyin Kıymık

    Kıyamet kopuyor sandım
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Üç aylarda en iyi ve en faziletli işler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.