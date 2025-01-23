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23 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

“Menfaat üzerine dönen siyaset canavardır”

Ali FERŞADOĞLU
23 Ocak 2025, Perşembe
“Siyasalcı dindar” iktidar ve muhibleri, “Bizi İslâm kurtaracaktır!” sloganıyla dindar kesimleri uyuta geldi.

Bu genel ifadenin altı boştu zaten. Zirâ, başta adalet, hak, hürriyetler, yeme, içme, uyuma, gezme, evlenme, kardeşlik, akrabalık, komşuluk gibi beşerî münasebetlerle ilgili temel farz ve sünnetler hayatın dışına atılmıştır.

Meselâ, “Kur’ân’a inananların yüzde 20’si elini sürmemiş. Elini sürenlerin yüze 60’ı Kur’ân’ı yüzünden okumayı bilmiyor. Yüzde 80’i namaz sûrelerini bilmiyor...”1 Okuyamadığı ve anlayamadığı Kur’ân’ı, kim, nasıl yaşayacak? Kendisini dindar diye tanımlayanların kahir ekseriyeti, ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı olan 5 vakit namazdan uzak.

Meselâ, sosyal hayata barış veren, kin ve nefretleri engelleyen, sevgi ve şefkatle kaynaştıran zekât hakkıyla verilmiyor! Ki, Türkiye’nin 55 milyar dolar zekât potansiyeli”2 var…  

Meselâ, meâlen, “Allah alış-verişi helâl, faizi ise haram kıldı.”3 “Allah faizin bereketini giderip onu mahveder...”4 “Ey iman edenler! Kat kat faiz yemeyin. Allah’tan korkun ki, kurtuluşa eresiniz.”5 buyurulurken, yiyeni pasifleştiren, sömürüp perişan eden faizden yüzde kaçımız içtinab ediyor? İktidar sayesinde ekseriyet boğazına kadar faize gömülmemiş mi?

“Dindarlar” bile, futbolcu, artist, popçuların isim ve özelliklerini merak edip öğreniyor. “Menfaat üzerine dönen canavar siyaseti” uygulayanların siyasî gevezeliklerini, “O ne dedi, öbürü ne cevap verdi?” diye merakla takip ederken, kaçımız “Allah  (cc) Kur’ân’da ne dedi, Peygamberimiz (asm) ne dedi, Kur’ân ve Sünnet-i Seniyeyi bütün boyutlarıyla ispat ve izah ederek tefsir eden Bediüzzaman ne diyor?” deyip merak ettik?

İşte İslâm âlemi olarak perişan olmamızın sebebi: “Evet, Allah’ın emirlerini yapmaktan ve nehiylerinden sakınmaktan ibaret olan ibadetle, vicdanî ve aklî olan imanî hükümler terbiye ve takviye edilmezse, eserleri ve tesirleri zayıf kalır. Bu hâle, alem-i İslâmın hâl-i hazırdaki vaziyeti şahittir.”6

Durum bu iken, iktidarın İslâm’ı ihya ettik, Şam’ı fethettik hülyalarıyla oyalanıp toplumu da oyalamasının ne anlamı var? Bizi iman, Kur’ân nurları ve hakikatleri kurtarabilir! Yoksa Deccalizm/Süfyanizm ve kollarınca kurgulanıp dizayn edilen günümüz müstebid ve müfsid siyaseti değil!

Dipnotlar:

1-AA, 14.05.2010.; 2-tdv.org/tr-TR/turkiyenin-zekat-potansiyeli.; 3-Bakara Suresi: 275.; 4-Bakara Suresi, 276 277.; 5-Nisâ Suresi: 130.; 6-İşârâtü’l-İ’câz, s. 140.

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