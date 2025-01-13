"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Milletin bekası şahsa bağlı olmaz

Ali FERŞADOĞLU
13 Ocak 2025, Pazartesi
Bir kardeşimiz, “Üstad Bediüzzaman, ‘Meşrûtiyet İslâmiyetin bahtını, Asya’nın tâliini açacaktır. Size müjde. Bizim devleti ömr-ü ebedîye mazhar eder. Milletin bekâsıyla ibkâ edecek; siz daha meyus olmayınız.”1 der. İtikadımız bakımından sıkıntılı görünen ‘ömr-ü ebedî’ tâbirini izah eder misiniz?” diye sordu.

Buradaki “devleti ömr-ü ebedîye mazhar eder” ifadesi izâfi, görecelidir; hakiki ebediyet, sonsuzluk değildir. Bu dünya ölçüleri içinde kuvvetli, istikrarlı ve her asırda devam edeceğine işarettir. Yoksa itikadî anlamda ezelî ve ebedî bir devlet sözkonusu değildir. Dolayısıyla imana aykırı bir durum teşkil etmez.

Mesela “Sırr-ı kayyûmiyetin cilvesine bu noktadan bakınız ki, bütün mevcudatı ademden çıkarıp, herbirisini bu nihayetsiz fezada [...] durdurup, kıyam ve beka verip, umumunu böyle sırr-ı kayyûmiyetin tecellîsine mazhar eyliyor.”2 Ve “Nihayetsiz bir boşlukta…”3 gibi ifadeler sınırlı ve sonlu olan kainat için kullanılıyor. “Her şey helâk, yok olup gidicidir.”4 Bu ifadeler dünya şartları içinde büyüklüğünü ve devamlılığını ifade eder.  Ki, günlük hayatımızda da “hiçbir zaman, sonsuza değin, “ebediyen göremezsin, sana söylemem!” şeklinde kullanırız.

“Devleti ömr-ü ebedîye mazhar eder”, insanlık var oldukça Müslümanların birlik ve beraberliği temin edecek fikirler, meşrutiyet, demokrasidir; şahıslar değil! Ki, kişiye bağlı yönetim istibdattır ve buna dayanan devlet rejimi çökmeye mahkumdur. Çünkü, “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür [zorbalıktır]. Meşrutiyet, [padişah, kral, sultanın başkanlığındaki parlamenter sistem, meşveret, demokrasi], adalet ve Şeriattır.”5

Keyfî muameledir. Tek görüş, tek düşüncedir. Suistimalat zemini, yani, yolsuzluk, hırsızlık ve rüşvetlere sebeptir. Zulümler, haksızlıklar, adaletsizliklerin de temeli idarî, yönetimdeki bu istibdattır. İnsanlığı sefil ederek mahveder, Ve “İslam alemini de zehirler…”6

“Meşrûtiyet, insanı hayvanlıktan [güdülmekten] kurtarır…”7 Başta inanç ve fikir olmak üzere her türlü hürriyeti ihtiva eder, tüm şevk ve ulvi duyguları uyandırır, istidat (potansiyel yetenek) ve kabiliyetleri geliştirdiğinden mutluluk sebebidir. İşte, demokrasi olan yerde adalet, hak, hürriyet, düzen, zenginlik, refah olmasının sebebi budur.  

Dipnotlar: 

1-Münâzârât, Enst./intr., s. 23.

2-Lem’alar, s. 339.

3-Şualar, s. 550.

4-Kasas Suresi: 88.

5-Divan-ı Harb-i Örfî, s. 23.

6-ESDE, Münazarat, yeni tanzim, s. 159. 

7-Münâzârât, s. 23. 

Okunma Sayısı: 292
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    67 bin Amerikalı doktor Gazze’nin hesabını sordu

    Patates çiftçinin canını yakıyor

    Kamu emekçileri iş bırakıyor

    İsrail destekçileri boykotlarla sarsıldı

    Fransa'da iki tramvay çarpıştı: 30 kişi yaralandı

    Trump'ın açıklamalarının ardından Danimarka'da Grönland alarmı!

    Hamas: Ateşkes anlaşmasının nihai taslağı tamamlandı

    Yemen'de akaryakıt istasyonunda patlama oldu: 15 kişi öldü, 67 kişi yaralandı

    Gazze’de aralıksız süren katliam var

    Selimiye Camii 1 milyon ziyaretçi ağırladı

    Hafta boyunca yağmur bekleniyor

    Gerçek ölüm sayısı daha fazla

    'Sigorta prim borcu olanlar muayene olamıyor'

    Türkiye’de artık kuvvetler ayrılığı yok

    TMSF, şirketlere kayyım olarak atanabilecek

    “Derin Amerika” ateşkes istemiyor

    Gazzeliler soğukla da mücadele ediyor

    Avrupa'da Netanyahu krizi

    İŞKUR istihdamın en fazla olduğu meslekleri açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Güle güle Sabriye Abla…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Emsâlsiz sabır, tahammül…
    Yeni Asya'dan Size

    Risale-i Nur Enstitüsü Akademik Kurul Toplantısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Patates çiftçinin canını yakıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Milletin bekası şahsa bağlı olmaz
    Süleyman KÖSMENE

    Bir günahta veya bir sevapta birleşmek
    Genel

    Kamu emekçileri iş bırakıyor
    Mehmet KARA

    Eyvah! Şimdi de “Aile Yılı”
    Genel

    67 bin Amerikalı doktor Gazze’nin hesabını sordu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.