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31 TEMMUZ 2026 CUMA - YIL: 57

Sosyal medyadan korunmak

Faruk ÇAKIR
31 Temmuz 2026, Cuma
Çoğu zaman dün faydalı olduğu söylenen şeylerin bugün zararlı ilan edilmesine şahitlik ederiz. Televizyonların yaygınlaşmaya başladığı ilk günleri düşünelim. Evinde televizyon olmayan kınanırdı. Bazı hocalar “Aman, TV’lerden uzak durun” dediği için “mürteci” olmakla itham edilirdi. Aradan yıllar geçti ve artık TV yayınlarını savunan, “Sabah akşam TV izleyin ve bilgili olun” diyen hiç kimse kalmadı.

Aynı tavır, cep telefonları ve sosyal medya için de geçerli olsa gerek. Bütün dünya cep telefonu ve sosyal medyanın vazgeçilmez olduğu söyledi, herkes de böyle düşündü. Sonunda bunun bir nevi bağımlılık olduğu anlaşıldı ve şimdilerde bilhassa çocuklar ve gençlerin sosyal medyadan korunması icap ettiği anlatılıyor. Demek ki, Üstad Bediüzzaman’ın ifade ettiği bir gerçeği bizatihi yaşamış oluyoruz. Bediüzzaman şöyle der: “Zaman bir büyük müfessirdir; kaydını izhar etse, itiraz olunmaz.” (Beyanat ve Tenvirler, s. 91)

Yıllar geçti ve zaman hükmünü izhar etti: Sosyal medya bilhassa çocuklar için zararlı hale geldi. O halde çocuklarımızı bu alışkanlık ve bağımlılıktan kurtarmamız icap eder.

Fransa Parlamentosu geçen günlerde 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medyaya erişimini yasaklayan yasa tasarısını kabul eden ve bu uygulamaları çocuklara yasaklayan ilk Avrupa Birliği ülkesi olmuş. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yasağı görevdeki son döneminin temel reformlarından biri olarak nitelendirmiş ve Eylül ayına kadar uygulamaya koyma sözü vermiş.

İlgili habere göre Avrupa’da giderek daha fazla hükümet yaş doğrulama ve erişim kısıtlamalarını gündemine alıyormuş. Fransa hükümeti, yasanın gerekçesinin çocukların ruh sağlığını koruma ve çevrim içi platformların bağımlılığa yol açan tasarımlarının etkisini azaltma olduğunu bildirmiş. 

Araştırmalar, sosyal medya platformlarında kullanıcıları daha uzun süre çevrim içi tutmayı amaçlayan algoritmaların çocukları siber zorbalık, zararlı içerikler, uyku bozuklukları ile kaygı ve depresyon belirtileri riskinin artmasıyla ilişkilendirildiğini ortaya koymuş. Dünyanın önde gelen üniversitelerinden araştırmacılar, çocukların sosyal medya kullanımına karşı daha sıkı önlemler alınması çağrısında bulunuyormuş.

 (ankahaber.com, 28 Temmuz 2026)

Çocuklar için sosyal medya sınırlamalarını uygulayan ilk ülke ise Avustralya olmuş. Bu ülke 2024 yılında kabul ettiği yasayla 16 yaşın altındaki çocukların belirli platformlarda hesap açmasını veya mevcut hesaplarını kullanmasını yasaklamıştı. Düzenleme 10 Aralık 2025’te yürürlüğe girdi ve yükümlülüklerini ihlal eden şirketlere para cezası verilebiliyor. Açıklamalara bakılırsa düzenlemenin ardından yaklaşık 4,7 milyon yaş kısıtlamalı hesap kaldırılmış veya erişime kapatılmış. Benzer kısıtlamalar Türkiye’nin de gündeminde. İlgili hükümlerin 1 Kasım 2026 itibarıyla ülkemizde de uygulanmaya başlaması bekleniyor.

Netice olarak karşımızda bir “sosyal medya” meselesi var ve başta çocuklarımız olmak üzere hepimiz bu “musibet”den korunmak durumundayız. Zor bir mesele ama bu yolda gayret şart...

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