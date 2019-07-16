Nazardan korunmanın yolları (2)

En büyük düşmanlarımızdan birisi olumsuz duygulardır.

Eğer onları ölçülü kullanmazsak içten içe bizi kemirir, bitirirler.

Beklenmedik problemlerin, felâketlerin ve nereden kaynaklandığını bir türlü bilemediğimiz iç sıkıntılarının kaynaklarından birisi de bu olsa gerek. Zaten, kin ve düşmanlık gibi negatif duygular beslemekle veya onları hedefine yöneltmemekle nefsimizi, ruhumuzu elim bir azaba atarız. Düşmanımızdan gelen azabı ve onun korkusundan gelen üzüntüyü nefsimize çektirir, ona zulmederiz. Çünkü hasetten gelen düşmanlık, bütün bütün azaptır.

Zaten haset evvela haset edeni ezer, mahveder, yandırır. Haset edilen hakkında zararı ya azdır veya yoktur.2 “Öfkeyle kalkan, zararla oturur; keskin sirke küpüne zarar verir” gibi atasözleri de bunu bir yönüyle açıklar. Diğer taraftan negatif duygular bizi ezer, enerjimizi tüketir, direnme gücümüzü kırar.

Elektro-biyo-manyetik dalgalar veya sair hassas elektronik cihazlarla insan beynini ve düşünce dalgalarını telepatik olarak okumanın mümkün olduğunu hemen herkes bilmektedir. İşte nazardan da, yüksek bir iman kalkanı ile kurtulabiliriz. Yukarıda zikrettiğimiz dua, bizim bu yöndeki menfi duygularımızı nötrleştirir, törpüler, yönlerini değiştirir veya etkilerini azaltır. Hiç şüphesiz güçlü duygu, sağlam karakter, kuvvetli inanç da nazarı tesirsiz kılar.

İman enerjisi ne kadar güçlü ise, dışarıdan gelebilecek olumsuz duyguların enerjisi o nispette engellenir. Zira iman, aynı zamanda tüm enerji boyutlarını şuurlu olarak kullanma ve yönlendirebilme gücüdür. Tahkikî iman ise, savunmaya yönelik bir enerji kalkanı oluşturur, elektriği geçirmeyen maddeler gibi, beynimizi ve düşüncelerimizi sararak korur.

Toplumda, yaygın olarak mavi gözlülerin daha tesirli bir nazara sahip oldukları yönünde yanlış bir inanç vardır. Bunun sebebi, onların dikkat çeken göz renkleri dolayısıyla “nazar” etmelerinin fark edilmesi olabilir. Yoksa her mavi gözlü nazar eder diye bir kaide yoktur. Nice zeytunî, elâ gözler de “deveyi kazana, insanı mezara” gönderebilir...

İlgi odağı olmayı şiddetle arzulayan, baş olma sevdasıyla yanıp tutuşan, nefsin ulvî duygularını işletemeyip, düşmanlık, nefret, kin, haset, cimrilik gibi olumsuz duyguları besleyenler hangi göz rengine sahip olurlarsa olsunlar nazar edip göz değdirebilirler.

Bir ayrıntıya daha dikkat çekelim: Şüphesiz olumsuz duygulardan bir-ikisini taşıyanların nazar edeceği anlamına gelmez. Nazar zamana, zemine ve duyguların o andaki şiddetine göre ortaya çıkabilir.

Dipnotlar:

1-Müslîm, Selâm, 42/II, 1719.; 2-Bediüzzaman, Mektûbât, Risale-i Nur Enstitüsü, İnternet, s. 257.

