"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Problemsiz bir dünya var mıdır?

Ali FERŞADOĞLU
14 Kasım 2023, Salı
Bir kardeşimiz, “Oldukça dindar bir aileye mensubum. Yine de aramızdaki problemlerden bir türlü kurtulamıyoruz! Ne tavsiye edersiniz?” diye sordu.

Evvela şunu kabul etmeli: Problemsiz, sıkıntısız bir dünya yoktur! “İnsan, imtihan, hizmet ve faaliyet” olan yerde sıkıntılar kaçınılmazdır! Ki, bu dünyaya her şeyle ve biribirimizle de imtihan olmak için gönderildik! Mealen şöyle buyurulmaz mı? “Ey insanlar! Sizin bir kısmınızı diğer bir kısmınıza imtihan vesilesi kıldık; bakalım sabredecek misiniz?”1 

Allah bizi anne-babamızla, çocuk, eş, kardeş, akraba, komşu ile, mal ile de imtihan eder. Makam, mevki, yetki, güç, kuvvet verir imtihan eder. Adalet yapıp yapmamakla imtihan eder. İşi ehline verip-vermemekle de imtihan eder. Zalim yöneticileri, yanlış iş yapanları “fiilen, iltizamen ve iltihaken” destekleyip, alkışlayıp ses çıkarmamakla da imtihan eder.  

Bir diğer gerçek de şu ki, Allah imtihan ederken hiç kimseye en küçük bir haksızlık yapmaz: “İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu, ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın; belki de tuttukları kötü yoldan dönerler.”2 

Üçüncü olarak şu sosyal vakıayı bilmeliyiz. Geçmiş peygamberler devrinde, Asr-ı Saadet’te, Peygamberimizin (asm) Hane-i Saadetlerinde de problemler yaşanmıştır. (Ezvac-ı Tahirat’ı serbest bırakma, İfk hadisesi, vs.) Aşere-i Mübeşşere (Cennetle müjdelenen 10 sahabi) ve sairleri arasında da… İslam tarihinde şaheser fetihlerin yapıldığı devrelerde de... Dolayısıyla, ailemizde, akrabalar arasında problem ve sıkıntılar çıkar, çıkabilir, bundan sonra da çıkacaktır! Burada önemli olan, “Biz problemlerin neresindeyiz?” sualini doğru olarak cevaplandırmamızdır: Problem ve sıkıntı çıkaran tarafta mı, yoksa çözmeye çalışan tarafta mıyız?  

Evet, şeytan her zaman, “Nefis ve hevâ ve his ve vehim bazen aldatıyorlar.”3  

Bazen meselelerimizi “sence, bence”lerle halletmeye çalışıyoruz. Problemleri asgariye indirmenin yolu Kur’an ve Sünnet-i Seniyyeye ittiba etmektir. Problemsiz bir insan, bir dünya vardır; o da Cennettir! 

Dipnotlar: 

1-Furkan Suresi, 20.; 

2-Rûm Suresi, 41.; 

3-Lem’alar, Enst./intr., s. 170.; 2-Muhakemat, s. 43.  

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail’e tepki yine lafta kalıyor

    Tüm dünyaya çağrı üstüne çağrı! Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hizmetler durdu: 6'sı prematüre bebek 20 kişi öldü

    Filistinliler Çin kameralarıyla izleniyor

    Avrupa ile köprüler atılırsa Körfez sermayesi de gelmez

    Enflasyonu düşürme niyeti yok

    İflaslar artacak

    Yargıtay’ın suç duyurusu yok hükmünde

    Kredi kartı krizi büyüyor

    Gazze insani bir felaket yaşanıyor! Cesetler çürümeye başladı; Hastalar ölüme terk ediliyor!

    37 günde 41 binden fazla konut tamamen yıkıldı - 'Hareket eden her şeyi vuruyorlar'

    Gazze’de çatışmalara derhal ara verilsin

    Sanayi üretimi üç aydır düşüşte

    Şifa Hastanesi’nde durum çok vahim

    Gazze'ye dikkat çektiği için ölüm tehditleri alıyor!

    Gazze'de temel gıda maddeleri de tükenmek üzere!

    Avustralya "Thalidomide" adlı ilaçla ilgili özür dileyecek

    İtalya'da Etna Yanardağı alarmı

    Batı Karadeniz'le Ankara'ya kuvvetli yağış uyarısı!

    Burs ve öğrenim kredisi başvuru sonuçları belli oldu

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yerli ve millî hukuk” derken asıl hedef
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hulûsî Beyin Dersim hatıraları
    Genel

    İsrail’e tepki yine lafta kalıyor
    İbrahim Aktaşcı

    AKP’nin müzesindeki kupalar
    Cevher İLHAN

    Yargı üzerinden “hukuk tanımazlık”
    Hasan KOÇ

    Zulüm ve zarar etmemek
    Süeda Yaşar

    Hutbe-i Şamiye
    Muhammet ÖRTLEK

    Filistin-İsrail çatışması ve değişen bölgesel dinamikler-2
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i hak neden ihtilâfa düşüyor?
    Ahmet Said Aydil

    Sen bilmezsin beyin bilir…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.