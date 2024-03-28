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28 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Seçimnâme!

Ali FERŞADOĞLU
28 Mart 2024, Perşembe
● Vatandaş “geçim”, iktidar “seçim” riyakâr “biçim” derdinde!

● Canı yanmış emekli sonunda uyanmış; “Kim benim hakkıma dadanmış?” demiş ve…

● Zulüm kemiğe dayandı, zalim yandı, korkak âlim yandı, seyreden ebkem-u lâl’im de yandı!

● Ey ahali, nedir ülkenin hâli, isteme muhâli getirirsin izmihlâli; işlet akd-ü hal’i (azletmeyi)!

● Marifet boyda, soyda değil, hak ve hürriyetler için verdiğin oy’dadır!

● Mahvolur Ankara’ya, Saray’a, paraya tapanlar; necat bulur deccal/süfyanın sofrasını tepenler!

● Karşıyız “hem kel hem fodul”, hem tek hem tok adama hem beş para etmeyen pul adama!

● İstibdat haktan istib’ad eder, istidat ve kabiliyetleri dürer birer birer, öldürür!

● Bu ne gaflettir ki, içi boşalmış dindarlar iktidarında çoğaldı kindarlar!

● Dün “Okus-pokus” diyenler, bugün zulme karşı nasıl “sus-pus” oldular!

● Öylesine alçaldı ki, kula kul olanlar gelmez dile, eskiden tepki verirdi lal olanlar bile!..

● Sihirbaz iktidar dizilerle gençleri uyuttu, yuttu, müstebit zalim, hırsız, yolsuzları büyüttü!

● Hakkın hatırı âlidir, zâlim vâlinin, suskun velinin değil!

● Hukukunu bilmeyen âciz, önce tâciz, sonra haciz olur!

● Hava sadık, toprak sadık, su sadık; sunun Allah için ab-ı hayat kelâmı hakka susadık!

● Hak aramasını bilmeyenin ömrü geçer “ah, vah”lar içinde, yüzü-gözü siyahlar içinde!

● Hakiki dindar yönetici, hâkim değil, hâdim, hem hatasına nâdim olandır!

● Ya gözlenen ol, ya izlenen ol, ya özlenen ol, sakın nazlanan, havf ile gizlenen olma!

● Hür olan bâr olur, dür olur, berhudar olur; hür olmayan gubar olur, haktan dûr olur, hem tar-u mar olur!

● Tullab-ı Nur olmaz korkak, bâtıla bâtıl der, hakka hak diye diye Cenneti ebediyen eder istihkak! Korkak mürâi Cehenneme müstahak!..

● Sürgün edilir hakim-i âdil olan, el üstünde tutulur bâtıl olan, itibar görür atıl, katil olan!

● Hakka kul olmayan pul, hem kül olur! Kul olan gül, bülbül, hem kurbanı Sırat’ta düldül olur!

● Nice fakir cömert tanırım, gördükçe kendimden de cimri zenginden de utanırım!

● “Yap-işlet-devret”, modeli, “yap, kap, herkesi işlet, devretme, dön ona tap” sistemine dönüştü!

● Kurar sana şeytan ve nefis pusu; yalnız O’ndan havf edersen tuzakları bozar Allah korkusu!

● Yıldıramaz asla hunhar zalimler bizi, mihenk var, şaşırtıp aldatamaz kat’a sû-i âlimler bizi!

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