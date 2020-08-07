“Seçmeli aile hayatı nikâhı kanunu!”

İstanbul Sözleşmesi uzun zamandır tartışılıyor; iktidar ise sıkışmaya başladı.

İnsanın, hususan Müslümanın en büyük özelliklerinden birisi hür iradesidir. Yani, sorumlu ve etkili olduğu sahalarda istediği gibi hareket etme serbestisi. Zaten din, iman, vicdan, fikir hürriyeti bütün hak ve hürriyetleri ihtiva eder.

Günümüz anayasa ve kanunlarında da din, inanç seçmeli değil mi? İslâma göre eş hakları da en ince teferruatına kadar tanınmış, açıklanmıştır. Eş seçimi, evlilik de seçmelidir. Yani, hiç kimse, istemediği kişi ile evlenmeye zorlanamaz. (Zorlayanlar İslâma göre değil, gelenekler veya taassuplarına göre hareket ediyor!)

Ne yazık ki, “Zinanın Serbest bırakılması kanunu ve İstanbul Sözleşmesi” dolayısıyla, istediğimiz eş ve aile tipini seçemeyiz, seçmişsek devam ettiremeyiz! Çocuklarımızı istediğimiz gibi eğitemeyiz! Zira, zina, suç olmaktan çıkarılmış. İstanbul Sözleşmesi (güzel yanları da var) ise sorgusuz, sualsiz nerede ise bütün yetkiler eş olarak kadına verilmiş 2012’de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman evlilik dışı ilişkilere dair rahatsızlığını dile getirir kamuoyunun gazını almak için. Ne var ki, Başbakanlığı döneminde kamuoyunda ‘zina yasası’ olarak bilinen ‘evlilik dışı’ ilişkileri suç olmaktan çıkartmıştı. Zina yasası olarak bilenen 5237 sayılı Ceza Kanunu’ndaki değişiklik AKP’nin oy çoğunluğuyla meclisten geçerek kanunlaşmış, 12.10.2004 tarihinde Resmî Gazete’de yayınlatılarak yürürlüğe konmuş.

Madem her toplum, her kişinin inanç, örf ve gelenekleri, tercihleri, özel hayatı farklıdır! Ve hiç kimsenin özel hayatına karışılmıyor! Zinayı serbest bırakan kanun ve İstanbul Sözleşmesi de seçmeli olmalı değil mi o zaman! Taraflar kabul ederse, iki çeşit nikâh kıyılmalı.

Şöyle ki: - Evlenirken, “Biz mütedeyyin ve dahi eşine sadık bir aile yuvası kurmak ve sürdürmek üzere söz veriyoruz!”

- Veya, “Biz serbest hayat istiyoruz, İstanbul Sözleşmesi’nde olduğu gibi çocukların eğitimi dahil bütün yetkiler hanım eşe aittir!”

En güzeli seçmeli evlilik! İsteyen serbest hayatlı evliliği, isteyen örf ve geleneklerine uygun bir hayat ve eş!